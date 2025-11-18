Kylian Mbappé, libéré après la victoire de la France contre l'Ukraine (4-0), a manqué le match contre l'Azerbaïdjan pour une inflammation à la cheville. Cependant, il a été aperçu à Dubaï, relançant les soupçons d'une blessure diplomatique.

Kylian Mbappé libéré par les Bleus et aperçu dans un club de padel à Dubaï

Kylian Mbappé libéré par les Bleus et aperçu dans un club de padel à Dubaï

Blessure ou privilège? L'absence de Kylian Mbappé divise les fans des Bleus. Photo: Getty Images

Kylian Mbappé a quitté prématurément le rassemblement de l'équipe de France, au lendemain de la large victoire contre l’Ukraine (4-0) qui a validé la qualification des Bleus pour la Coupe du monde 2026. Libéré samedi, l’attaquant a rapidement pris la direction de Dubaï. Selon «L'Equipe», Didier Deschamps a justifié son départ par une «inflammation de la cheville droite» nécessitant des examens. Une explication qui a toutefois suscité davantage de questions que de certitudes.

Kylian Mbappé, absent pour le match contre l’Azerbaïdjan (3-1) dimanche, s’est envolé depuis Paris-Charles de Gaulle le 15 novembre à bord d’un vol Emirates. Une vidéo publiée sur Instagram a confirmé son trajet, montrant des étiquettes de bagages à son nom.

Sur place, le capitaine des Bleus a été aperçu à l’hôtel Atlantis The Royal, puis il aurait disputé un match de padel avec le chanteur Dadju. Nasser Goulamhoussen, producteur et agent, a partagé plusieurs photos où l’on voit Mbappé en compagnie de célébrités… ainsi que des frères Hernandez, eux aussi présents à Dubaï.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Aucun examen prévu par le Real

Officiellement, la Fédération française de football évoque une gêne persistante à la cheville droite, datant du 10 octobre et déjà responsable de son absence pour le match contre l’Islande. «Kylian a toujours une inflammation à sa cheville. Je l’ai remis à la disposition du Real, son staff décidera ce qu’ils ont à faire. Il n’y avait aucun risque à prendre», a expliqué Didier Deschamps. Problème: le Real Madrid a aussitôt indiqué que son joueur serait opérationnel pour affronter Elche le 23 novembre… sans aucun examen prévu. De quoi relancer l’idée d’une «blessure diplomatique».

Ce déplacement à Dubaï rappelle celui, déjà polémique, effectué en Suède en octobre 2024, alors que Mbappé n’avait pas été convoqué. Cette escapade avait alors pris une tournure plus grave lorsqu’une plainte pour viol avait été déposée contre lui, avant d’être classée sans suite.

La situation divise

Aujourd’hui, la situation divise. Certains observateurs, comme Jérôme Rothen, dénoncent un traitement de faveur: «Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire», a-t-il estimé sur RMC. D’autres, à l’image de Daniel Riolo, relativisent la polémique, rappelant que tout s’est fait avec l’accord du sélectionneur: «Si Deschamps avait voulu qu’il vienne, il lui aurait dit. Il lui a donné l’autorisation, c’est quoi le problème?»

Pourtant, ce départ met en lumière le contraste avec des capitaines comme Luka Modric, qui, même dans des matchs sans enjeu, choisissent de rester aux côtés de leur équipe et d’assumer pleinement leur rôle. Entre gêne réelle, prudence médicale ou simple passe-droit, le mystère reste entier autour du voyage express de Kylian Mbappé aux Émirats arabes unis.