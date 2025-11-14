Le capitaine des Bleus a déclaré forfait pour le match en Azerbaïdjan de l'équipe de France, déjà qualifiée pour le Mondial-2026, a annoncé vendredi la Fédération française de football.

Kylian Mbappé forfait pour le match de l'équipe de France en Azerbaïdjan

Kylian Mbappé forfait pour le match de l'équipe de France en Azerbaïdjan

L'attaquant de 26 ans attendra pour battre le record de buts en équipe de France. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'attaquant du Real Madrid, auteur d'un doublé jeudi face à l'Ukraine (4-0), «ressent toujours d'une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid», a précisé la FFF.

Les Bleus devaient s'envoler à la mi-journée pour Bakou (Azerbaïdjan), où ils disputeront dimanche leur dernière rencontre dans le groupe D des qualifications à la Coupe du monde.

Le record attendra

Mbappé avait parfaitement rempli son contrat jeudi au Parc des Princes, en étant le principal artisan de la qualification française avec deux buts et une passe décisive. Avec 55 réalisations en 94 sélections, il n'est plus qu'à deux unités du record de buts d'Olivier Giroud chez les Bleus (57).

L'indisponibilité de la superstar française s'ajoute à celle d'Eduardo Camavinga, victime d'une gêne musculaire à une cuisse. Le sélectionneur Didier Deschamps avait déjà anticipé le forfait du milieu du Real Madrid en appelant en renfort Kephren Thuram, mercredi. Le milieu Manu Koné est lui suspendu après avoir reçu un deuxième carton jaune contre les Ukrainiens.

Le groupe français est donc réduit à 22 éléments pour le voyage en Azerbaïdjan.