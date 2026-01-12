Après avoir gagné la Supercoupe, les joueurs du FC Barcelone ont formé une haie d'honneur pour les arbitres et leurs adversaires du Real Madrid. Mauvais perdant, Kylian Mbappé a exhorté ses coéquipiers à rentrer aux vestiaires sans rendre la pareille aux Blaugrana.

Il devrait pourtant avoir l'habitude de perdre, lui qui collectionne les échecs depuis son arrivée à Madrid. Mais rien n'y fait: Kylian Mbappé a manqué de classe et de fair-play dimanche soir en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Selon plusieurs médias espagnols, qui ont documenté la scène, l'attaquant français, entré en jeu sans se montrer décisif, a exhorté ses coéquipiers à rentrer aux vestiaires une fois leur médaille de perdants au cou, contre la tradition.

Le FC Barcelone s'est imposé face au Real Madrid comme presque toujours (cinq victoires en six matches) depuis que Kylian Mbappé a signé en Espagne. Ce dimanche soir, les maux du Real ont été les mêmes que d'habitude lorsqu'il est entré: son individualisme et son égoïsme dérèglent le jeu madrilène. Et le Real a laissé filer un trophée, un de plus. Kylian Mbappé a posé le pied sur le sol espagnol à l'été 2024. Depuis, le Real n'a gagné... aucun trophée national!

La haie d'honneur, une tradition espagnole bafouée par Kylian Mbappé

Alors que sa signature s'apparente de plus en plus à un échec sportif, son manque de classe a agacé les médias espagnols dimanche soir. Alors qu'un podium avait été installé sur le terrain après la rencontre, les joueurs du FC Barcelone ont formé une haie d'honneur pour les arbitres, ainsi que pour les joueurs du Real Madrid. La bienséance aurait voulu que les Madrilènes leur rendent la pareille. Il suffit de se rappeler les images magnifiques de la sélection espagnole féminine rendant hommage à l'équipe de Suisse lors du dernier Euro.

Oui, mais voilà, Kylian Mbappé, visiblement désireux d'aller très vite aux vestiaires, a incité ses coéquipiers à en faire de même. Plusieurs médias espagnols, dont Sport, Onda Cero et AS, rapportent que le Français aurait demandé à ses coéquipiers de s'en aller à plusieurs reprises. Ils parlent d'un «geste antisportif», et d'un manque total de classe. La vidéo ci-dessus ne laisse d'ailleurs guère de place au doute.