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La cérémonie en direct
Les stars arrivent à Londres, la soirée du Ballon d'Or va commencer

Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou un autre? Ce lundi, le Ballon d'or 2026 va être remis. Suivez la cérémonie en direct sur Blick.
Publié: 19:19 heures
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