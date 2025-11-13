Nouvel épisode du scandale des paris sportifs en Turquie

Après avoir touché des arbitres du championnat turc, le scandale des paris sportifs prend une nouvelle ampleur. Elle concerne désormais des joueurs de première division, dont des stars de Galatasaray et Besiktas.

Le portier du Besiktas Ersin Destanoglu, qui avait affronté le Lausanne-Sport en Conference League, est directement visé par l'enquête. Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

Le championnat de Turquie devra cravacher pour ripoliner son image. Elle est en ce moment écornée par un énième scandale. Il touche désormais 27 joueurs de Super Lig, fraîchement suspendus, selon un rapport choc publié par Milliyet. Des noms comme les stars Eren Elmali, défenseur de Galatasaray, et Ersin Destanoglu, gardien titulaire du Besiktas, ressortent.

Ce nouvel épisode fait écho à la vague de suspensions prononcée la semaine dernière, lorsque 149 arbitres avaient déjà été sanctionnés pour des faits comparables. Dix-huit personnes, dont des arbitres, avaient même été placées en garde à vue à Istanbul.

La ligue entière est touchée

Le scandale a éclaboussé touche de nomreux clubs de Super Lig, parmi lesquels Alanyaspor, Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Trabzonspor, Konyaspor et Kayserispor. Les investigations ont révélé des éléments attestant l’implication de plusieurs joueurs et membres du staff dans des activités de paris illégaux.

La Fédération turque de football (TFF) n’a pas encore rendu ses conclusions officielles, mais a confirmé que des procédures disciplinaires étaient déjà engagées. Les sanctions à venir dépendront du niveau de responsabilité et du rôle joué par chacun dans cette affaire.