Présent au moment des faits
Une star du football anglais cambriolé pour la deuxième fois

Le sort s'acharne sur Raheem Sterling et sa famille. Déjà cambriolé en 2022, durant la Coupe du monde, l'attaquant anglais et sa famille ont été victimes d'une nouvelle effraction à leur domicile, le week-end dernier.
Publié: 19:42 heures
Raheem Sterling et sa famille ont été la cible de cambrioleurs.
Photo: Chelsea FC via Getty Images
Blick Sport

Les faits se sont déroulés samedi dernier, au domicile du joueur de Chelsea. Des hommes masqués ont tenté de s’introduire par effraction chez l’international anglais Raheem Sterling, nous apprend The Guardian. L’attaquant de 30 ans se trouvait alors sur place, en compagnie de sa compagne de longue date, Paige Milian, et de leurs enfants.

Atteinte psychique, mais pas physique

«Nous confirmons que Raheem Sterling a été victime d’un cambriolage à son domicile ce week-end, et que lui ainsi que ses enfants étaient présents au moment des faits. Nous pouvons toutefois assurer qu’il est sain et sauf, tout comme ses proches. Nous vous demandons de respecter la vie privée de Raheem et de sa famille en cette période difficile», a indiqué son porte-parole.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que l’international anglais est confronté à un tel incident. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il avait déjà dû quitter précipitamment la sélection pour rentrer en Angleterre, après un premier cambriolage à son domicile. Sa maison semble décidément être une cible récurrente pour les cambrioleurs.

Sur le terrain, Raheem Sterling n'a pas disputé le moindre match cette saison, mis à l'écart par son club. 

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
11
15
26
2
Manchester City FC
Manchester City FC
11
15
22
3
Chelsea FC
Chelsea FC
11
10
20
4
Sunderland AFC
Sunderland AFC
11
4
19
5
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
11
9
18
6
Aston Villa
Aston Villa
11
3
18
7
Manchester United FC
Manchester United FC
11
1
18
8
Liverpool FC
Liverpool FC
11
1
18
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
11
-1
18
10
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
11
5
17
11
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
11
2
16
12
Brentford FC
Brentford FC
11
0
16
13
Everton FC
Everton FC
11
-1
15
14
Newcastle United FC
Newcastle United FC
11
-3
12
15
Fulham FC
Fulham FC
11
-4
11
16
Leeds United
Leeds United
11
-10
11
17
Burnley FC
Burnley FC
11
-8
10
18
West Ham United FC
West Ham United FC
11
-10
10
19
Nottingham Forest
Nottingham Forest
11
-10
9
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
11
-18
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
