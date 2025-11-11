Le sort s'acharne sur Raheem Sterling et sa famille. Déjà cambriolé en 2022, durant la Coupe du monde, l'attaquant anglais et sa famille ont été victimes d'une nouvelle effraction à leur domicile, le week-end dernier.

Une star du football anglais cambriolé pour la deuxième fois

Raheem Sterling et sa famille ont été la cible de cambrioleurs. Photo: Chelsea FC via Getty Images

Les faits se sont déroulés samedi dernier, au domicile du joueur de Chelsea. Des hommes masqués ont tenté de s’introduire par effraction chez l’international anglais Raheem Sterling, nous apprend The Guardian. L’attaquant de 30 ans se trouvait alors sur place, en compagnie de sa compagne de longue date, Paige Milian, et de leurs enfants.

Atteinte psychique, mais pas physique

«Nous confirmons que Raheem Sterling a été victime d’un cambriolage à son domicile ce week-end, et que lui ainsi que ses enfants étaient présents au moment des faits. Nous pouvons toutefois assurer qu’il est sain et sauf, tout comme ses proches. Nous vous demandons de respecter la vie privée de Raheem et de sa famille en cette période difficile», a indiqué son porte-parole.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que l’international anglais est confronté à un tel incident. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il avait déjà dû quitter précipitamment la sélection pour rentrer en Angleterre, après un premier cambriolage à son domicile. Sa maison semble décidément être une cible récurrente pour les cambrioleurs.

Sur le terrain, Raheem Sterling n'a pas disputé le moindre match cette saison, mis à l'écart par son club.