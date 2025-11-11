Entraînement un peu spécial pour l'ancien capitaine du FC Sion, désormais joueur de Cologne en Bundesliga. Le défenseur suisse, comme ses coéquipiers en club, été affublé d'une tenue quelque peu contraignante.

Déguisement obligatoire pour Joël Schmied et le FC Cologne à l'entraînement

Joël Schmied et ses coéquipiers ont posé pour l'occasion. Photo: Facebook: 1. FC Köln

Blick Sport

Le carnaval de Cologne a débuté ce mardi, fidèle à la tradition: chaque année, la fête commence le 11e jour du 11e mois, à 11h11. Vous l'avez compris, les symboles de cette tradition sont nombreux pour cet événement phare de la Rhénanie, qui marque en réalité l’ouverture officielle de la saison carnavalesque. Comme chaque saison, le club de football de la Ville, où évolue l'ancien joueur du FC Sion Joël Schmied (27 ans), s'est pris au jeu. Et le résultat est plutôt cocasse.

Le club allemand a même décidé de commercialiser un maillot spécial pour cette occasion. Personne ne sait si la séance d'entraînement a été concluante en termes d'apprentissages. Mais elle a sûrement eu le mérite d'apporter de la légèreté en pleine période de trêve internationale.