Spécial carnaval
Déguisement obligatoire pour Joël Schmied et le FC Cologne à l'entraînement

Entraînement un peu spécial pour l'ancien capitaine du FC Sion, désormais joueur de Cologne en Bundesliga. Le défenseur suisse, comme ses coéquipiers en club, été affublé d'une tenue quelque peu contraignante.
Publié: il y a 5 minutes
Joël Schmied et ses coéquipiers ont posé pour l'occasion.
Photo: Facebook: 1. FC Köln
Blick Sport

Le carnaval de Cologne a débuté ce mardi, fidèle à la tradition: chaque année, la fête commence le 11e jour du 11e mois, à 11h11. Vous l'avez compris, les symboles de cette tradition sont nombreux pour cet événement phare de la Rhénanie, qui marque en réalité l’ouverture officielle de la saison carnavalesque. Comme chaque saison, le club de football de la Ville, où évolue l'ancien joueur du FC Sion Joël Schmied (27 ans), s'est pris au jeu. Et le résultat est plutôt cocasse. 

Le club allemand a même décidé de commercialiser un maillot spécial pour cette occasion. Personne ne sait si la séance d'entraînement a été concluante en termes d'apprentissages. Mais elle a sûrement eu le mérite d'apporter de la légèreté en pleine période de trêve internationale. 

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
10
29
28
2
RB Leipzig
RB Leipzig
10
7
22
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
10
9
21
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
10
5
21
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
10
10
20
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
10
5
19
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
10
4
17
8
Werder Brême
Werder Brême
10
-3
15
9
FC Cologne
FC Cologne
10
2
14
10
SC Fribourg
SC Fribourg
10
-1
13
11
Union Berlin
Union Berlin
10
-4
12
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
10
-6
9
13
Hambourg SV
Hambourg SV
10
-7
9
14
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
10
-6
8
15
FC Augsbourg
FC Augsbourg
10
-10
7
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
10
-11
7
17
FSV Mayence
FSV Mayence
10
-8
5
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
10
-15
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
