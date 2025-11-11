Le carnaval de Cologne a débuté ce mardi, fidèle à la tradition: chaque année, la fête commence le 11e jour du 11e mois, à 11h11. Vous l'avez compris, les symboles de cette tradition sont nombreux pour cet événement phare de la Rhénanie, qui marque en réalité l’ouverture officielle de la saison carnavalesque. Comme chaque saison, le club de football de la Ville, où évolue l'ancien joueur du FC Sion Joël Schmied (27 ans), s'est pris au jeu. Et le résultat est plutôt cocasse.
Le club allemand a même décidé de commercialiser un maillot spécial pour cette occasion. Personne ne sait si la séance d'entraînement a été concluante en termes d'apprentissages. Mais elle a sûrement eu le mérite d'apporter de la légèreté en pleine période de trêve internationale.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
10
29
28
2
RB Leipzig
10
7
22
3
Borussia Dortmund
10
9
21
4
Vfb Stuttgart
10
5
21
5
Bayer Leverkusen
10
10
20
6
TSG Hoffenheim
10
5
19
7
Eintracht Francfort
10
4
17
8
Werder Brême
10
-3
15
9
FC Cologne
10
2
14
10
SC Fribourg
10
-1
13
11
Union Berlin
10
-4
12
12
Borussia Mönchengladbach
10
-6
9
13
Hambourg SV
10
-7
9
14
VfL Wolfsbourg
10
-6
8
15
FC Augsbourg
10
-10
7
16
FC St. Pauli
10
-11
7
17
FSV Mayence
10
-8
5
18
1. FC Heidenheim
10
-15
5