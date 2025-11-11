Au tour de la légende Wayne Rooney d'encenser Granit Xhaka

Depuis son retour en Premier League, Granit Xhaka réalise des performances exceptionnelles avec Sunderland. Pour Wayne Rooney, le milieu de terrain suisse est le meilleur transfert de la saison en Premier League.

Pour Wayne Rooney, le capitaine de la Nati est le meilleur transfert de la saison en Premier League. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner

L’enthousiasme autour de Granit Xhaka en Angleterre ne faiblit pas. Alors que la chaîne Sky Sports a déjà qualifié le capitaine de la Nati de meilleure recrue de la saison, et que la légende de Liverpool Jamie Carragher (47 ans) lui a adressé des éloges appuyés, une autre icône du football anglais en a remis une couche.

Dans son podcast de la BBC, The Wayne Rooney Show, Wayne Rooney (40 ans) a parlé de Granit Xhaka comme étant «probablement la meilleure recrue de la saison de Premier League».

Il salue un choix de carrière courageux

Transféré cet été de Leverkusen à Sunderland, promu en Premier League, pour environ 14 millions de francs, le milieu bâlois de 33 ans avait surpris plus d’un observateur. Ces deux dernières saisons, tous les clubs promus avaient été directement relégués; les attentes envers l’équipe du nord de l’Angleterre étaient donc faibles. «Cette décision de rejoindre un promu était très courageuse. Le fait qu’il ait été prêt à se battre pour ce défi mérite une grande reconnaissance», a souligné Wayne Rooney.

À Sunderland, Granit Xhaka impressionne par ses qualités et son leadership. Il rejoint la Nati en grande forme. Photo: AP

Après onze journées, Sunderland est bien plus proche de la Ligue des champions que de la relégation. Avec 19 points et une 4e place au classement, le club réalise un départ de saison impressionnant. «Au départ, on se demande toujours si ce transfert était le bon, chez un néo-promu. Forcément, il y a quelques doutes sur le moment», a avoué Wayne Rooney. Des doutes vite balayés: le moteur du milieu de terrain, qui a disputé 225 matchs de championnat avec Arsenal entre 2016 et 2023, s’est imposé comme un leader incontesté.

«Une force de caractère»

L’ancienne star de Manchester United est également revenue sur la période londonienne de Granit Xhaka, marquée par des hauts — deux FA Cups — et des bas. «Après s’être mis à dos les supporters d’Arsenal, le fait qu’il ait retrouvé sa place dans l’équipe a montré sa force de caractère», a estimé Wayne Rooney. Et d’ajouter: «Traverser des moments difficiles, puis rejouer à un tel niveau avec Arsenal, avant de remporter le championnat avec Leverkusen, cela montre quel joueur exceptionnel il est.»

Dans la jeune équipe de Sunderland, Granit Xhaka fait désormais figure de grand frère. «Il est d’une aide précieuse pour l’entraîneur Régis Le Bris, en jouant un rôle d’intermédiaire entre le coach et le vestiaire», souligne encore Wayne Rooney.

À Sunderland, il est dirigé par un homme d'affaires suisse

Le récent match nul 2-2 face à son ancien club, Arsenal, samedi, vient ajouter un nouveau chapitre à cette renaissance anglaise. Reste à voir si Sunderland, propriété depuis 2020 du Suisse Kyril Louis-Dreyfus (28 ans), pourra poursuivre sur sa lancée. Même une place dans la première moitié du classement de la ligue la plus compétitive du monde constituerait — après le triomphe en Bundesliga avec Leverkusen — un nouvel exploit signé Granit Xhaka.