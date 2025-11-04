L'Angleterre retombe sous le charme de Granit Xhaka

Granit Xhaka (33 ans) a marqué son premier but depuis son retour en Angleterre! Le capitaine de la Nati a égalisé lundi soir contre Everton (1-1). Il s'agit de son premier but sur l'île depuis fin mai 2023, lorsqu'il avait inscrit un doublé pour Arsenal contre les Wolves.
Qualifié de «meilleur transfert de la saison» par Sky UK après la victoire 2-1 contre Chelsea il y a un peu plus d'une semaine, le joueur de 33 ans reçoit à nouveau des éloges, cette fois de la part d'une légende de la Premier League. «Xhaka a été absolument fantastique», lance Jamie Carragher (508 matches de Premier League) après le match contre Everton. «Aujourd'hui, il était nettement supérieur aux autres».
Avant le match, l'expert de Sky avait déjà déclaré: «Y a-t-il quelqu'un en Premier League qui ait la même influence? Je ne pense pas». Et lui aussi pensait que Granit Xhaka devait être le «meilleur transfert de la saison» en Premier League.
Granit Xhaka: «Tu ne sais jamais où tu vas atterrir»
Et que dit le Suisse lui-même à propos de son premier but? Rien du tout. Il a simplement déclaré à Sky que son équipe méritait «au moins un point»: «Dimanche, nous n'avons pas eu notre meilleure séance d'entraînement. Nous avons commencé le match comme nous avions terminé l'entraînement. Nous avons ensuite bien réagi».
Il n'aurait pas non plus pensé qu'après deux ans au Bayer Leverkusen, il partirait à nouveau en Angleterre. «Mais dans le football, on ne sait jamais où l'on va atterrir». Il a encore gagné beaucoup d'expérience en Allemagne, notamment grâce à sa collaboration avec Xabi Alonso, qui lui a donné de nombreux conseils. «Être de retour ici me rend heureux».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
10
15
25
2
Manchester City FC
10
12
19
3
Liverpool FC
10
4
18
4
Sunderland AFC
10
4
18
5
AFC Bournemouth
10
3
18
6
Tottenham Hotspur FC
10
9
17
7
Chelsea FC
10
7
17
8
Manchester United FC
10
1
17
9
Crystal Palace FC
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion FC
10
2
15
11
Aston Villa
10
-1
15
12
Brentford FC
10
-2
13
13
Newcastle United FC
10
-1
12
14
Everton FC
10
-3
12
15
Fulham FC
10
-2
11
16
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
10
-7
10
18
West Ham United FC
10
-11
7
19
Nottingham Forest
10
-12
6
20
Wolverhampton Wanderers FC
10
-15
2