«Je ne sais pas comment on a fait pour ne pas marquer»

Jon Dahl Tomasson s'est fait rafaler de questions et de critiques après la défaite de la Suède face à la Suisse ce vendredi. Le Danois a passé vingt minutes en enfer face à la presse suédoise.

Jon Dahl Tomasson a passé vingt minutes très compliquées face à la presse suédoise. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Attendez, je n'ai pas encore eu le temps de m'asseoir...» L'attachée de presse de la sélection suédoise était à peine entrée dans la salle, accompagnée de Jon Dahl Tomasson, que les féroces journalistes suédois avaient déjà levé la main... et sorti les crocs.

Première question après cette défaite 2-0 face à la Suisse: «Jon, vous avez été sifflé par les supporters, votre nom a été hué. Quel est votre sentiment à ce sujet?» Deuxième question: «Etes-vous encore le bon entraîneur pour cette équipe?» Troisième question: «Les fans ont changé le nom de Janne Andersson, votre prédécesseur. Qu'en pensez-vous?» Un vrai tir en rafales. Et vingt minutes passés sous haute pression pour le Danois, qui a dû avoir le sentiment par moments de passer dans une machine à laver ou un car-wash et a dû avoir la tête qui sonnait.

Jon Dahl Tomasson est resté digne

De très bonne humeur la veille, en tout cas en apparence, l'ancien buteur du Milan AC n'avait pas le sourire ce vendredi peu avant minuit, mais il a gardé la face et une certaine stature, ne se décomposant pas face aux critiques. Au contraire, il a même fait preuve d'une certaine dignité, ne rendant pas les coups, mais les encaissant plutôt bien.

«Nous sommes déçus de nous, nous n'avons pas fait le match parfait, mais s'est quand même créé les occasions pour le gagner. Les goals changent le cours des rencontres...», s'est défendu le technicien danois, lequel a évacué les critiques du public à son encontre. «Ça fait partie du jeu. Le football, ce sont des émotions. Les fans les expriment et on doit s'en accommoder. J'essaie toujours de trouver un équilibre. Quand vous gagnez un match, vous n'êtes pas le meilleur du monde. Et quand vous perdez, vous n'êtes pas non plus le pire.»

«Personne n'est naïf»

Relancé plusieurs fois sur la situation de son équipe, qui n'a pris qu'un point en trois rencontres dans ce groupe de qualification, le sélectionneur de la Suède ne s'est jamais démonté. «Sommes-nous naïfs de croire que la Suède peut faire mieux?», a demandé un journaliste. «JDT» n'est pas tombé dans le piège.

«Personne n'est naïf. On a eu la possibilité de battre la Suisse, un très bon adversaire, bien plus avancé que nous dans la construction de son équipe. Ils jouent avec énormément de maturité, ce soir on a pu voir une fois de plus pourquoi ils se qualifient tout le temps pour des grands tournois et la Suède non», a-t-il rappelé, ne manquant pas de souligner que la sélection avait manqué le dernier Euro et la dernière Coupe du monde sans qu'il soit en charge.

Viktor Gyökeres a été d'une faiblesse abyssale face à Nico Elvedi et à l'entier de la défense suisse. Photo: AFP

«Aujourd'hui, je ne sais pas comment on a fait pour ne pas marquer. Je ne sais pas pour vous, mais de mon point de vue, ce n'était pas un mauvais match. Pas un match parfait, d'accord, mais même ainsi, on aurait pu gagner, ou au moins égaliser. Je rappelle que le favori de ce groupe, c'était la Suisse, une sélection qui était en quarts du dernier Euro après avoir battu l'Italie. Et ils auraient mérité de se qualifier contre l'Angleterre en quarts», a ajouté Jon Dahl Tomasson pour sa défense, avant de devoir encore préciser qu'il avait toujours la foi.

«On a pris une gifle, mais on n'est pas KO»

«Etes-vous l'homme juste pour le poste?», lui a demandé un reporter. «Oui. Bien sûr. Ce soir, on a pris une gifle, mais on n'est pas KO. Nous sommes très déçus, mais on peut encore être deuxièmes. Cette équipe a un gros potentiel et ses joueurs croient en ce qu’on fait. Je suis persuadé qu’on va gagner lundi à Göteborg contre le Kosovo. Je crois que l’on va aller à la Coupe du monde avec cette équipe.»

Même sans terminer deuxième, la Suède aurait encore une chance au rattrapage grâce à sa victoire dans la division C de la Ligue des Nations. Quoi qu'il arrive, les Vikings sont quasiment sûrs de participer aux play-off. Ce qui est bien moins sûr, c'est la présence de Jon Dahl Tomasson sur son banc...