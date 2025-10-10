Maman, c'est (presque) l'Amérique!

L'équipe de Suisse, victorieuse 2-0 à Stockholm grâce à un penalty de Granit Xhaka et à un but tardif de Johan Manzambi, a fait un pas énorme, mais pas encore décisif, en direction de la Coupe du monde 2026. Elle pourrait même valider son ticket lundi à Ljubljana.

1/2 Granit Xhaka exulte: il a assumé ses responsabilités en ouvrant le score sur penalty face au kop suédois. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Alexander et Viktor qui? La Suisse n'a rien vu de la pourtant très spectaculaire attaque suédoise, tant les deux hommes ont été parfaitement muselés par la défense de la Nati, en particulier le deuxième, transparent tout au long des 90 minutes. En réussissant à contenir la force de frappe offensive des Suédois, les Suisses se sont largement facilité la tâche ce vendredi dans une Strawberry Arena pleine à craquer et forte de 50'151 personnes.

Un penalty de Granit Xhaka à l'heure de jeu, et un but de Johan Manzambi dans les arrêts de jeu, ont permis à la Nati de faire la différence et de continuer son parcours parfait dans ces qualifications, en ayant battu chacun de ses trois adversaires sans prendre de but (Kosovo 4-0, Slovénie 3-0, Suède 2-0). Ce n'est pas encore tout à fait l'Amérique, mais ça commence à y ressembler fortement pour la Nati, laquelle pourrait valider son ticket à 100% lundi à Ljubljana, en s'imposant et en espérant que le Kosovo ne gagne pas en Suède.

Breel Embolo n'a juste pas réussi à ouvrir le score

La Suisse s'est créée la première occasion de la soirée, avec une tête croisée de Breel Embolo sur le poteau après un corner parfaitement tiré par Ruben Vargas (4e). Le même Embolo a vu un autre coup de tête, sur un centre de Ricardo Rodriguez cette fois, passer de peu à côté du but de Viktor Johansson (12e). L'attaquant de la Nati ne le savait pas encore, mais il avait laissé passer sa chance d'égaler le record de Leopold Kielholz, datant de 1934 (six matches consécutifs en ayant marqué au moins une fois). La seule, et très anecdotique, «mauvaise», avec beaucoup de guillemets, note de la soirée.

Après ce début de match raté, la Suède était au bord de la rupture et la Nati dominait clairement dans le jeu un adversaire qui n'arrivait pas à trouver son duo d'attaquants Alexander Isak et Viktor Gyökeres. Les Suédois étaient asphyxiés, mais la Suisse desserrait peu à peu son étreinte et laissait de plus en plus d'espace aux joueurs adverses.

Comment Lucas Bergvall a-t-il manqué le but vide?

Lucas Bergvall s'amusait alors sur le côté droit à la 26e et servait Alexander Isak, dont le petit ballon s'écrasait sur le poteau, seul face à Gregor Kobel. Le coup était passé près, et la Suisse se mettait alors à souffrir. Le kop suédois poussait son équipe et Lucas Bergvall manquait l'immanquable à la 42e sur un centre fuyant d'Alexander Isak.

Le jeune talent (19 ans!) de Tottenham s'emmêlait complètement les pattes, alors que le but était grand ouvert devant lui. Quelle occasion et quel loupé! Toute la Strawberry Arena a cru au but, supporters suisses compris, et ce raté risque bien de faire la Une des sites suédois après la rencontre, tant il symbolise l'inefficacité de leur équipe.

Le raté invraisemblable de Lucas Bergvall, seul face à Gregor Kobel. Photo: TOTO MARTI

La Suisse entamait bien mieux la deuxième période et se créait plusieurs possibilités, par Dan Ndoye d'abord, par Ruben Vargas ensuite, et la Suède s'en sortait bien. Le sort de ce match allait cependant basculer peu après l'heure de jeu lorsque Murat Yakin décidait de faire entrer Djibril Sow à mi-terrain en lieu et place du discret Fabian Rieder, bien moins en vue qu'en septembre.

Djibril Sow décisif d'entrée

Le joueur du Séville FC s'illustrait immédiatement en obtenant un penalty pas forcément évident à première vue, mais que Granit Xhaka transformait sans se poser de question, en force et sans trembler malgré les féroces sifflets de l'impressionnant kop jaune et bleu face à lui (65e, 0-1). La Strawberry Arena devenait alors glaciale, seuls les 1800 supporters de la Nati se faisant entendre. La Nati avait mis le premier pied en Amérique!

Granit Xhaka inscrit le 1-0 pour la Suisse à la 65e! Photo: AFP

La Suède devait alors absolument réagir si elle entendait encore avoir un léger espoir de terminer en tête de ce groupe, elle qui se retrouvait... quatrième à ce moment précis, vu que le Kosovo et la Slovénie en étaient à 0-0 dans le même temps à Pristina.

Johan Manzambi assure la victoire suisse

Murat Yakin opérait son deuxième changement à la 73e, faisant sortir Silvan Widmer pour Luca Jaquez, lequel venait prendre place sur le côté droit de la défense avec son masque de gladiateur. La Suisse tenait bon face à une Suède très décevante (malgré une nouvelle grosse occasion pour Lucas Bergvall), marquant même le 2-0 en toute fin de match grâce à Johan Manzambi. Le Kosovo et la Slovénie se séparaient eux sur le score de 0-0. Le classement donc le suivant, à mi-parcours: Suisse 9, Kosovo 4, Slovénie 2, Suède 1. Cette fois, c'est sûr, ça commence à sentir bon l'Amérique!