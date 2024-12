José Mourinho tacle sévèrement Pep Guardiola

1/4 José Mourinho a répondu ce vendredi à Pep Guardiola. Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

José Mourinho n’a pas tardé à répondre à une pique lancée par Pep Guardiola, ravivant leur célèbre rivalité. Tout part d’une déclaration de l’Espagnol après un match perdu à Anfield avec Manchester City (2-0), où il a montré six de ses doigts pour symboliser ses six titres de champion d’Angleterre. Guardiola, en conférence de presse, s'était permis une comparaison avec son grand rival: «Il a gagné trois championnats, j’en ai gagné six», une remarque qui n’a pas manqué de piquer l’orgueil du «Special One» aujourd'hui à la tête de Fenerbahçe en Turquie.

Le Portugais, fidèle à son style incisif, a riposté dans une interview relayée par la presse turque: «Guardiola a dit que j’avais trois trophées et lui six. Mais moi, je les ai remportés honnêtement et proprement. Si je perds, je félicite mon adversaire parce qu’il a été meilleur. Mais je ne veux pas gagner en traînant 150 affaires judiciaires.» Une référence claire aux 115 infractions financières reprochées à Manchester City, susceptibles de remettre en question les titres remportés sous l’ère Guardiola (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024).

Toujours prompt à rappeler ses succès, Mourinho avait déjà évoqué que retirer le titre 2017-2018 à City lui en attribuerait un de plus (2e avec Manchester United). Avec bien sûr la prime qui irait avec. Ce nouvel échange démontre que, même à distance, l’animosité entre les deux entraîneurs reste intacte.