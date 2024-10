Manchester City va-t-il être puni par les instances du football anglais? José Mourinho l'espère et se voit bien récupérer le titre de champion d'Angleterre 2018. Avec le bonus financier qui va avec.

José Mourinho retrouve Manchester United! Ce jeudi, à 21h, l'équipe qu'il entraîneur, Fenerbahce, affronte en effet les Red Devils en Europa League et le …Special One» est revenu sur son passage à la tête du club anglais. Le Portugais se tient au courant de l'actualité et il ne lui a pas échappé que Manchester City, qui avait terminé en tête devant son équipe d'alors, pourrait être sanctionné sportivement et sur le plan judiciaire pour diverses infractions.

Manchester City risque un retrait de points, une forte amende, la relégation en deuxième division, mais aussi le retrait de plusieurs titres. José Mourinho l'a dit ce mercredi: si tel devait être le cas, il réclamerait sa médaille de champion ainsi qu'un bonus financier. Oui, même sept ans plus tard.