Les cours s’arrêteront plus tôt ce vendredi 6 décembre au lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen. En cause: le derby explosif entre le FC Rouen et QRM, deux clubs rivaux, placé sous haute surveillance.

Un lycée français ferme ses portes plus tôt à cause d'un match

Rouen affronte Quevilly ce vendredi soir. Photo: Icon Sport via Getty Images

Blick Sport

Ce vendredi 6 décembre 2024, les élèves du lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen ont eu une surprise: les cours se termineront exceptionnellement à 16h. La raison? Le derby très attendu entre le FC Rouen (FCR) et Quevilly Rouen Métropole (QRM), deux clubs rivaux de la métropole rouennaise.

La confrontation entre le FCR et QRM est connue pour son intensité, autant sur le terrain qu'en dehors. Cet antagonisme historique entre les deux équipes a conduit la préfecture de Seine-Maritime à prendre des mesures strictes pour encadrer cette rencontre à risques.

Un vendredi un peu particulier au lycée des Bruyères

Un arrêté préfectoral interdit aux supporters de QRM de se rendre dans les alentours du stade Diochon, à l’exception de 200 fans ayant obtenu un billet. Ces derniers devront respecter un plan de déplacement précis, établi par les autorités pour éviter les débordements.

De leur côté, les supporters du FCR ont prévu de se rassembler dès 17h30 devant le lycée des Bruyères. Pour éviter que les élèves se retrouvent au milieu de ce cortège dans un climat potentiellement tendu, les cours s’arrêteront une heure plus tôt.

Appel au calme du président du FC Rouen

La préfecture confirme cette décision exceptionnelle, invoquant des raisons de sécurité. «Il s’agit d’éviter que les élèves soient exposés à des tensions entre les supporters, dans un contexte où des incidents ont été relevés récemment autour du stade Diochon», expliquent les autorités.

Cette mesure illustre bien l’importance et les enjeux de ce match pour les deux clubs. Iwan Postel, président emblématique du FCR, appelle cependant à la retenue. «Ce match doit prouver que les supporters du FCR sont chez eux à Diochon. Mais attention, pas de haine ni de violence! Ces comportements n’ont pas leur place dans mon projet. Plus on se comporte mal, plus nos ambitions seront freinées», prévient-t-il.