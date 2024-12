Adrian Ursea: «Notre progression est constante»

Adrian Ursea se réjouit de la qualification obtenue ce jeudi à Aarau. Mais aussi de la manière Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Quel automne pour Etoile Carouge! Deuxième de Challenge League à la surprise générale, les Genevois ont obtenu ce jeudi soir leur place pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse sur la pelouse du FC Aarau. «C'est le travail qui paye, se réjouit Vincent Rüfli. Sans se vanter, nous avons une qualité de travail comparable à un club de Super League. Certes, nous sommes un petit club, mais nous avons des ambitions. Avec les pieds sur terre et avec le travail, nous arrivons à obtenir ces résultats.»

Dans le froid et sous la pluie en début de partie, les joueurs d'Adrian Ursea sont allés chercher leur qualification sur un terrain compliqué et face à un adversaire bien décidé à faire la fête dans son Brügglifeld centenaire. «C'était un combat, un vrai match de coupe, sourit le Genevois. Nous savions que cela allait être un match différent de d'habitude, mais nous avons quand même réussi à poser notre jeu.» Et ainsi à se créer plusieurs occasions de but après une première demi-heure un peu compliquée. «Ils nous ont bien pressés et avec le terrain, c'était difficile de sortir de notre camp comme d'habitude. Ils ont été assez bons sur cela.»

«J'ai apprécié la manière»

Carouge a toutefois su progressivement trouver les solutions et se montrer le plus dangereux au Brügglifeld jusqu'à marquer le but de la victoire par Bruno Caslei (70e). «J'ai apprécié la qualification, mais aussi la manière. Malgré le terrain qui se dégradait au fil de la partie, nous avons réussi à développer notre jeu. Bien sûr, nous avons dû l'adapter, mais pour ces deux choses-là, je considère que c'est largement mérité et je suis très content», se réjouit de son côté Adrian Ursea, satisfait de la «constante progression» de son équipe.

Ce jeudi à Aarau, Carouge a notamment pu renouer avec le bonheur d'un blanchissage, lui qui restait sur cinq matches consécutifs avec au moins un but concédé. Ce qui avait de quoi frustrer les Stelliens. «Nous avons su être plus solides cette fois-ci, plus solidaires. C'est surtout ça qui était important. Sur les derniers matches, nous avons perdu des points en championnat... Pas bêtement, mais parce que nous étions un peu relâchés en fin de rencontre», explique l'ex-international suisse.

Retour au championnat dimanche

Restait donc aux Carougeois à attendre quelques minutes avant de connaître leur futur adversaire. Et on peut dire qu'Adrian Ursea et Vincent Rüfli, qui espéraient une belle affiche à la maison, ont été servis puisque c'est le FC Bâle, actuel leader de Super League, qui se rendra à la Fontenette fin février (25, 26 ou 27). Un adversaire que les Genevois avaient éliminé à l'automne 2021. «Nous allons continuer à travailler pour continuer sur notre lancée», promettait encore quelques minutes avant le tirage au sort l'expérimenté latéral droit stellien.

Mais d'ici-là, le club genevois devra à nouveau mettre son focus sur le championnat. Et notamment sur la venue de Schaffhouse dimanche à Carouge. Un timing qui déplaît d'ailleurs au coach stellien. «Je suis un peu inquiet, lance-t-il. Nous avons su éviter les prolongations en nous qualifiant en 90 minutes, ce qui est une bonne chose. Mais Schaffhouse a eu un jour de plus pour récupérer (ndlr: L'équipe de Ciriaco Szorza a joué mercredi face à Young Boys, 0-1). Ils partiront avec un avantage. Cela ne sera pas une partie facile, j'en suis persuadé. J'ai déjà regardé leurs matches et ils ont fait une sacrée belle performance contre YB. Nous sommes déjà avertis, nous allons rencontrer une équipe très forte.»