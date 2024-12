L'entraîneur du FC Bienne Samir Chaibeddra l'assure: ses joueurs sont des compétiteurs et veulent poursuivre l'aventure en Coupe de Suisse. Photo: @th.henzelin, Instagram FC Bienne

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Le FC Bienne pourrait faire de sa Coupe de Suisse version 2024-2025 une bien belle histoire. Le club de la Tissot Arena s’est qualifié ce mardi soir pour les quarts de finale de la compétition, après sa victoire à Langenthal (0-6), concluant ainsi une première partie de saison réjouissante.

Pour le club seelandais, la tendance est positive sur tous les tableaux. En championnat tout d’abord, où malgré la claque reçue face à Delémont jeudi dernier (5-1), les joueurs de Samir Chaibeddra passeront la pause hivernale dans le costume de leader. Le parcours en Coupe vient désormais s’ajouter à cette dynamique et les Biennois n’entendent pas y faire de la figuration.

C’est du moins la sensation qui prédominait au coup de sifflet final mardi. Après avoir savouré leur qualification quelques instants avec leurs supporters, les joueurs sont sobrement rentrés aux vestiaires, heureux évidemment, mais sans fanfaronner.

«Aller le plus loin possible»

Bien dans leurs crampons, ils veulent jouer le coup à fond. «On profite bien sûr, et là, on va déjà se reposer un peu. Mais ensuite, peu importe le tirage et le nom de notre adversaire. Le principal, ce sera d’aller le plus loin possible. De toute façon, à partir des quarts, on ne peut pas tomber sur des petites équipes», prévient Paolo Arrivas, auteur d’un doublé contre Langenthal.

Bien épaulé par ses coéquipiers, l’attaquant se réjouit de l’attitude de son équipe et laisse transparaître sa soif d’aller plus loin: «On sait que notre vitesse est une de nos qualités et qu’on peut compter là-dessus», assure-t-il. Viser à la fois la montée et la Coupe, est-ce alors un objectif réalisable? «On a une équipe bien fournie qui peut joueur sur les deux tableaux», tranche le joueur.

Du côté de l’entraîneur Samir Chaibeddra, il y a évidemment beaucoup de bonheur qui se lit sur son visage, mais aussi du soulagement et un calme qui en dit beaucoup sur l’envie de son équipe d’aller plus loin: «J’avais demandé une réaction à mes joueurs après notre prestation à Delémont et je suis très fier de cette qualification.» Le coach accorde aussi du crédit au FC Langenthal, malgré le score sans appel: «Il ne faut pas oublier qu’ils avaient éliminé le Stade Lausanne Ouchy en face», souligne-t-il.

Des vacances et ça repart

Désormais, les têtes peuvent sereinement regarder vers l’avenir: «Si on gagnait aujourd’hui (ndlr: mardi), on ne pouvait garder que du positif de ce début de saison. On part en vacances avec un esprit libéré, ça va être une belle fête avant la reprise en janvier», poursuit Samir Chaibeddra.

Mais hors de question de s’arrêter là: «On est des compétiteurs, ce serait mentir de dire qu’on veut absolument tirer une grosse équipe en quart juste pour apprécier le moment, car on veut aller chercher cette qualification et jouer notre carte à fond. Avec notre effectif et notre profondeur, c’est tout à fait possible.» Dans l’intérêt de son club, le coach admet toutefois, le sourire aux lèvres, que de recevoir Bâle ou Young Boys, deux cadors situés non loin de la Tissot Arena, serait un défi alléchant.

Une chose est sûre, le FC Bienne est en train de réaliser la saison de tous les possibles et, après une pause bien méritée, il aura son destin en main pour réaliser un printemps susceptible de le ramener vers des horizons plus glorieux. Le douloureux souvenir de la faillite en 2016 est encore bien présent – et le dernier quart disputé en Coupe il y a trois ans s'était soldé par un sec 5-0 face à Lucerne. Cette fois, les Biennois tiennent un cap plus qu'intéressant.