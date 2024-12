Bienne s'offre un quart de finale de Coupe de Suisse!

Au terme d'un match à sens unique, le FC Bienne a terrassé Langenthal 6-0 en Coupe de Suisse et file en quarts de finale. Une belle réussite pour les Seelandais qui poursuivent leur aventure cette saison et qui peuvent rêver d'un cador à domicile au tour suivant.

1/2 Les joueurs du FC Bienne peuvent fêter une très belle qualification en quart de finale de Coupe de Suisse, huit ans après la faillite du club. Photo: Cédric Prudat, RJB

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Il y avait de quoi marquer l’histoire ce mardi soir en Haute-Argovie. Actuellement en tête de Promotion League, le FC Bienne se déplaçait sur le synthétique du pittoresque stade Rankmatte pour y affronter le FC Langenthal, pensionnaire de 1re Ligue, en huitième de finale de Coupe de Suisse.

Peu importe l’issue de ce derby bernois, il y avait forcément une très belle histoire à raconter puisque le club local avait tout simplement l’occasion de se qualifier pour le premier quart de finale de son histoire dans la compétition.

Côté seelandais, il fallait remonter à 2011 pour trouver la trace d’un exploit en Coupe. Les Biennois avaient sorti Bâle avant de se faire éliminer par Sion en demi-finale. L’occasion était donc parfaite pour rêver, pourquoi pas, de la présence d’un cador à domicile au tour suivant. Mais surtout, il y avait de quoi poursuivre cette dynamique plus que positive qui suit les hommes de Samir Chaibeddra depuis le début de saison.

Quatre buts en 25 minutes

«Hopp, Genau!», c’est donc après un titre rock spécialement dédié au FC Langenthal que les joueurs ont fait leur entrée sur le terrain, privilège dont tous les clubs de Super League ne jouissent pas! Mais cela n’a pas empêché les Biennois d’entamer la rencontre pied au plancher. À la deuxième minute déjà, Sébastien Moulin donnait l’avantage aux siens d’un superbe coup-franc.

Bienne était alors à deux doigts de doubler la mise, mais Langenthal répondait toutefois par un bon centre réceptionné par Amel Rustemoski, mais capté par Radtke (13e). Juste derrière, Paolo Arrivas, à point nommé, mettait le deuxième pour les Seelandais (13e). Les supporters des deux équipes décidaient alors qu'il était temps de craquer des fumigènes et de déclencher un véritable feu d’artifice. Dans un brouillard que l’on aurait cru sorti de la Broye, Paolo Arrivas réalisait un doublé. C’était 3-0 pour Bienne à la 16e minute.

Recadrés par leur entraîneur, les joueurs de Haute-Argovie réagissaient avec une bonne frappe de Cristian Mani (24e). Mais Bienne mettait le 4-0 quelques instants plus tard par l’intermédiaire de Lois Ndema Mbongué. Langenthal effectuait alors déjà un changement (David Sarac remplacé par Yanick Hochuli à la 31e). Mais le destin de ce huitième de finale semblait déjà scellé après ces 45 premières minutes.

L'aventure continue

Après le thé, Abdoulaye Coulibaly inscrivait encore la cinquième réussite biennoise (53e), alors que les supporters seelandais fêtaient déjà la victoire et que les locaux préféraient voir le bon côté des choses en partageant quelques bières. Le FC Langenthal pouvait d'ailleurs se consoler avec l'affluence du soir, le public ayant répondu présent. Avec 1750 spectatrices et spectateurs, c'est un nouveau record pour le stade Rankmatte. Sur le terrain, les Biennois géraient leur avantage sérieusement face à des Jaunes et bleus valeureux (comme sur cette frappe de Bersan Gökpinar à la 73ème, ou ce corner dix minutes plus tard), mais limités dans leur jeu. Bienne terminait le travail avec un but de Malko Sartoretti (87e). Score final 0-6.

Quelle belle aventure, donc, pour ce FC Bienne qui s’offre ainsi un ticket pour les quarts de finale et qui aura le droit de se frotter aux meilleures équipes du pays, huit ans après la faillite du club. Le tirage au sort qui déterminera son adversaire aura lieu ce jeudi. Nul doute que les Seelandais, une fois cette qualification dignement fêtée, auront à cœur d'écrire à nouveau leur histoire.