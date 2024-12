Comme en 2022, Carouge verra les quarts de finale

Carouge a dû batailler pour obtenir sa qualification en Argovie. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Etoile Carouge, formidable deuxième de Challenge League après 16 journées, peut également se vanter d'être cette saison, comme en 2022, quarts de finaliste de la Coupe. Adrian Ursea et ses joueurs doivent cet honneur à leur succès acquis dans le froid et sous la pluie du charmant stade du Brügglifeld d'Aarau. Une victoire, obtenue dans un style différent à d'habitude, d'autant plus importante que les Stelliens restaient sur trois matches sans victoire en championnat (deux défaites et un nul).

Première période timide des deux équipes

Une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas les joueurs d'Adrian Ursea qui ont pris la maitrise de la rencontre. C'est en effet Aarau, devant son public, qui a eu la possession du ballon la majeure partie de la première période. Changement volontaire ou involontaire d'approche? Dur à dire, même s'il faut souligner que les Stelliens se sont jusqu'à présent montrés moins en réussite loin de leur stade de la Fontenette.

Problème toutefois pour Brunello Iacopetta, son équipe s'est montrée empruntée balle aux pieds. C'est bien simple, Signori Antonio n'a eu qu'un arrêt à faire, sur une frappe écrasée de Nikola Gjorgjev (46e). L'international angolais s'est tout de même fait une frayeur lorsque l'ancien xamaxien Henri Koide a tenté sa chance des 25m. Mais heureusement pour les Stelliens, cet essai surpuissant est passé du bon côté du poteau (19e).

Caslei manque l'ouverture du score: seulement partie remise

Solide derrière malgré l'impact mis par Aarau, Carouge a tout de même pu compter sur l'une ou l'autre récupération à mi-terrain pour partir en contre. Le club genevois aurait même dû ouvrir la marque sur l'une de ses transitions. Mais Marvin Hübel a réussi un petit miracle devant un Bruno Caslei pas assez tranchant, puis sur le rebond devant Vincent Rüfli (38e). Cinq minutes plus tard, c'est Marculino Ninte qui allumait le petit filet extérieur du but argovien. Les Stelliens, enfin entrés dans leur match, terminaient ainsi plutôt bien le premier acte.

La seconde mi-temps voyait en revanche Carouge mettre davantage le pied sur le ballon. Mais comme Aarau en première mi-temps, le club éprouvait une certaine difficulté à se créer des chances de but. Ces derniers jouaient ainsi désormais le contre et manquaient, une nouvelle fois par l'intermédiaire d'une puissante frappe de Koide, d'ouvrir le score (66e). Dans la foulée, de l'autre côté du terrain, il manquait une pointure à Vincent Nvendo pour pousser au fond un centre de Vincent Felder (68e).

Carouge verra les quarts

Mais sur un corner obtenu dans la foulée, Bruno Caslei a pu faire valoir sa technique et se frayer un chemin dans la défense argovienne depuis les 18 mètres avant de tromper Hübel d'une frappe imparable au premier poteau (70e). Bien qu'à domicile et devant 3532 spectateurs, Aarau ne parvenaient ensuite pas à mettre du rythme pour aller chercher l'égalisation.

Ce sont même les Carougeois qui se procuraient quelques situations de plier l'affaire, sans néanmoins que Hübel soit mis en danger. La réussite de Bruno Caslei est toutefois suffisante pour le bonheur des dix supporters genevois présents au Brügglifeld ce jeudi. Carouge sera bien au rendez-vous des quarts de finale.