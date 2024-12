Lugano sort Yverdon, après un petit match de Coupe de Suisse

Après un match sans idée, Yverdon s'est incliné 0-2 face à Lugano ce mercredi soir au Stade municipal. Malgré un réveil en début de seconde mi-temps, les Nord-Vaudois sont éliminés de la Coupe de Suisse et ne sortent plus la tête de l'eau.

1/2 Le FC Lugano, ici Shkelqim Vladi (gauche) face à Mohamed Tijani, a décroché sa qualification en quart de finale de Coupe de Suisse sur la pelouse d'Yverdon. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Demi-finaliste de la Coupe de Suisse en 2021-2022, Yverdon-Sport allait-il utiliser la magie de cette compétition particulière pour se sortir de la spirale négative dont il semble prisonnier en championnat? Sans victoire depuis le 26 octobre et défaits samedi face à Lucerne (0-1), les hommes d’Alessandro Mangiarratti avaient rendez-vous avec le FC Lugano ce mercredi soir au Stade municipal pour une place en quart.

Les Nord-Vaudois se présentaient même sur la pelouse avec un maillot spécial pour l’occasion, histoire de briser le signe indien et de relancer la machine. Mais en face, bien sûr, les Tessinois représentaient un sacré défi, eux qui pointent à la deuxième place de Super League et qui impressionnent aussi dans leur campagne de Conference League.

Pauvre première mi-temps

Pas de quoi être en confiance, il faut bien le dire. Pourtant, en considérant que le bilan était d’une victoire pour chaque camp sur les deux premiers affrontements de ce début de saison et que Lugano pouvait montrer des signes de fatigue après sa défaite 3-0 face à Servette, il y avait peut-être une carte à jouer.

Mais sans surprise, le FC Lugano entrait donc dans son match en assumant son statut de favori, prenant directement l’ascendant sur le jeu, à l’image de cette frappe de Shkelqim Vladi (2e). Face au pressing adverse, YS relevait petit à petit la tête, sans toutefois montrer de grandes idées. Au bout d’une première mi-temps dont seuls les cris du coach luganais Mattia Croci-Torti venaient briser la morosité, les deux équipes avaient toutes les peines du monde à créer quelque chose.

Lugano passe l'épaule en fin de match

Malgré la difficulté à se projeter dans la profondeur, Yverdon se créait la plus nette occasion du match jusque-là, avec un poteau de Mauro Rodrigues en début de seconde période (50e). Lugano répondait quelques instants plus tard par une tête de Renato Steffen (53e). Le match s'emballait enfin avec une réception tout juste ratée par Moussa Baradji pour Yverdon (55e), puis surtout un nouveau poteau de Mitchy Ntelo (63e), finalement hors-jeu. Sentant que son équipe pouvait présenter un nouveau visage, Alessandro Mangiarratti effectuait un triple changement dans l'enchaînement.

Les 1200 spectatrices et spectateurs (bien comptés) du Stade municipal pouvaient enfin se concentrer sur le jeu. Malheureusement pour eux, c'est à ce moment que Lugano ouvrait le score (76e), un peu contre le cours du jeu, par Hadj Mahmoud, entré quelques minutes plus tôt. Les jambes coupées et à nouveau à court de créativité, les Nord-Vaudois encaissaient le deuxième à la 83ème par Mattia Zanotti. Dans le temps additionnel, le joueur d'Yverdon Djibril Diop était encore expulsé après un double avertissement.

Il n'y avait rien de plus à retirer de cette rencontre qui permet donc à Lugano de se hisser en quart de finale, sous les sifflets du public yverdonnois, logiquement frustré. L'adversaire des Tessinois sera connu lors du tirage au sort prévu ce jeudi.

Quant à YS, il disputera encore deux rencontres dans cette fin d'année 2024 décidément bien compliquée. Ce sera samedi au Letzigrund face à Grasshopper, puis le 14 décembre à domicile contre le FC Sion. Deux duels dans lesquels il faudra absolument marquer des points pour profiter un tant soit peu des Fêtes.