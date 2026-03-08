Des cris de joie dans le camp suisse après la victoire 4-1 à Malte? En aucun cas. Les Suissesses étaient même plutôt déçues après la rencontre, estimant ne pas avoir assez bien joué. Leur entraîneur Rafel Navarro assure apprécier cette attitude.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Ce n'était pas assez bon. Nous avons des standards élevés dans cette équipe.» Leila Wandeler était déçue au sortir du terrain, samedi soir à Malte, malgré la victoire 4-1 de l'équipe de Suisse en qualifications de la Coupe du monde 2027. Trop exigeante, la jeune Fribourgeoise de 19 ans? «Non, je ne crois pas. Oui, on marque des buts, mais on n'a pas le droit d'en prendre un ici. Et je le dis, parce que c'est aussi ma responsabilité qu'on ait encaissé ce but», relève-t-elle.

«Pas ce que l'on attend de l'équipe de Suisse»

Elle a en effet bien mal défendu sur la réussite de Maria Farrugia, celle du 2-1. à la 19e, et s'en voulait. «J'ai mal calculé la trajectoire du ballon, je suis en retard sur le duel. C'était une très bonne joueuse en face, mais j'aurais dû mieux défendre. Je suis déçue ce soir. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'on attend de l'équipe de Suisse», enchaîne la joueuse de West Ham, qui fêtait sa première titularisation avec la Nati ce samedi et n'en gardera donc pas un excellent souvenir. «On aurait dû prendre le contrôle du match encore plus et marquer encore plus de buts. On leur a laissé trop d'occasions», a-t-elle encore regretté.

Un nouveau poste pour Leila Wandeler

La Fribourgeoise, une joueuse plutôt offensive, avait pourtant des circonstances atténuantes à faire valoir puisqu'elle découvrait ce poste de latérale droit dans une défense à quatre. «Mais j'étais prête. On en avait parlé dès le début du rassemblement, le coach m'avait dit qu'il y avait cette possibilité. J'ai fait quelques matches en piston à West Ham dans une défense à cinq. Je prends tout ce qui vient comme une possibilité d'apprendre et d'être sur le terrain.»

Toutes les joueurs interrogées au sortir du terrain synthétique du Centenary Stadium de Ta'Qali allaient dans le sens de Leila Wandeler: oui, avoir débuté les qualifications avec six points en deux matches est une bonne chose, mais il s'agit du strict minimum. Et s'imposer 2-0 contre l'Irlande du Nord et 4-1 à Malte n'est pas une raison suffisante pour être satisfait.

«Pas seulement le résultat qui compte»

Interrogé peu après par Blick, le sélectionneur Rafel Navarro a indiqué apprécier cet état d'esprit. «Je suis content que les joueuses réagissent ainsi. On aurait pu faire bien mieux aujourd'hui. Nous avons six points, c'est bien, mais nous voulons mieux jouer. Donc leur réaction me plaît. Ce n'est pas uniquement le résultat qui compte, mais la manière dont nous jouons et le niveau que nous avons sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons été loin de notre niveau», a assuré le Catalan, pas franchement content de la productiond e son équipe.

«On peut jouer plus vite et mieux techniquement», a-t-il enchaîné. Ne trouve-t-il tout de même pas que son équipe a mieux joué que contre l'Irlande du Nord, de manière plus enthousiaste? «On a tiré vingt-huit fois au but, dont douze tirs cadrés. Malte a eu un tir cadré, mais elles ont eu beaucoup trop de situations dangereuses pour que je sois content. Elles ont fait un bon match, d'ailleurs. On s'attendait à ce qu'elles jouent avec des longs ballons comme lors de leur défaite en Turquie, mais elles ont cherché à jouer court depuis derrière. On a dû adapter notre pressing. Mais pour répondre à votre question: après l'Irlande du Nord, j'étais satisfait à 70%. Aujourd'hui à 50%.»

La Suisse a gagné samedi soir à Ta'Qali, mais l'atmosphère générale n'était pas à l'auto-satisfaction. Vraiment pas.