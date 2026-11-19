Le Français Philippe Diallo et le Japonais Kohzo Tashima se sont officiellement déclarés candidats à la présidence de la FIFA contre Gianni Infantino, a annoncé jeudi l'instance mondiale. Le controversé Valaisan brigue un troisième mandat.

ATS Agence télégraphique suisse

La commission électorale de la FIFA doit désormais se prononcer sur l'admissibilité de ces candidatures, avant le scrutin prévu dans le cadre du 77e Congrès de la FIFA à Rabat (Maroc), le 18 mars 2027. Le vainqueur devra alors recueillir la majorité des voix des 211 fédérations nationales membres de la FIFA.

GIanni Infantino, 56 ans, règne sans partage sur la FIFA depuis février 2016 - il était le seul candidat en 2019 et 2023 - mais son autorité a été mise à mal cet été par son projet secret d'ouverture de la Coupe du monde à des investisseurs privés, finalement abandonné sous la pression.

Philippe Diallo, 63 ans et président de la fédération française et soutenu par l'UEFA, a créé la surprise lundi en se lançant dans la course, prônant une «gouvernance collégiale» de l'instance mondiale et non plus «solitaire».

Kohzo Tashima, 68 ans, veut pour sa part insuffler au poste de président de la FIFA le «sens aigu de l'éthique» propre au Japon. Président d'honneur de la Fédération japonaise de football (JFA) il a déjà siégé au Conseil de la FIFA. Dans un entretien au quotidien L'Equipe publié mercredi, il a déclaré qu'il souhaitait «avoir une discussion» avec Philippe Diallo, évoquant une «candidature commune» ou un «rapprochement» des deux candidats.

Deux autres candidats déclarés, l'ancien international suisse Ramon Vega, et l'universitaire camerounais Jean Crépin Soter Nyamsi, ne font pas partie de la liste finale.