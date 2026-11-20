Quelle entrée fracassante! Parti dans des circonstances troubles du Lausanne-Sport cet été, Ilija Despotovic a attendu le bon moment pour inscrire son premier but en Ligue 2 ce vendredi. Le Vaudois de 18 ans surgi dans les arrêts de jeu pour offrir la victoire au Red Star face à Pau (2-1).

Blick Sport

Centre de Théo Magnin, but d'Ilija Despotovic! Le Red Star a eu droit à un but de la victoire 100% romand ce vendredi pour s'imposer 2-1 face à Pau dans les arrêts de jeu d'une rencontre très tendue. Sorti du banc en fin de match pour la quatrième fois depuis son arrivée à Saint-Ouen, le Vaudois a inscrit son tout premier but en Ligue 2, d'une tête splendide dans la lucarne du but palois.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Parti dans des circonstances troubles du Lausanne-Sport cet été, après ce que le club vaudois a présenté comme une démission, un terme contesté par son conseiller, Ilija Despotovic commence donc à se faire un nom pour les bonnes raisons.