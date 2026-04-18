Turquie-Suisse, c'est ce samedi à 18h, heure suisse! Un premier vrai gros test pour le nouveau sélectionneur national Rafel Navarro. En s'imposant, la Nati serait promue dans le groupe A de la Ligue des Nations. Mais rien ne sera simple.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Rafel Navarro et Noëlle Maritz ont été un peu surpris après leur conférence de presse, vendredi au stade de Sinop, lorsqu'une femme et un homme se sont levés de leur siège, un bouquet de fleurs à la main. «Nous aimerions vous les offrir en guise de bienvenue», a dit l'homme, avant de demander une photo de tout ce petit groupe. «C'est très important pour nous que vous ayez le sentiment d'être bien accueillis ici», a-t-il enchaîné, alors qu'il avait demandé à Noëlle Maritz, un peu avant, si elle avait eu une petite appréhension avant de se rendre en Turquie.

Le temps a tourné samedi matin

La défenseure de la Nati a très bien répondu, expliquant que tout avait été parfait. Rafel Navarro a lui souligné la chaleur de l'accueil, dès la sortie du petit aérodrome de Sinop jeudi. Oui, la cité balnéaire du nord de la Turquie sait recevoir. Le beau temps a même été de la partie jusqu'à samedi matin, lorsque la pluie a fait son apparition au bord de la mer Noire. La température a baissé d'un coup, le vent a fait le reste et, tout d'un coup, la Nati se sent un peu moins en vacances. Tant mieux, sans doute, car il y a trois points à prendre samedi dès 18h, heure suisse (19h en Turquie).

Il devrait y avoir beaucoup d'ambiance au stade et ce bien avant le coup d'envoi, et la Suisse entend bien confirmer son succès 3-1 de l'aller. Une autre victoire (ou même un match nul) et la première place du groupe serait assurée, tout comme la promotion dans le groupe A de la Ligue des Nations. Les deux derniers matches en juin, en Irlande du Nord et à domicile contre Malte, viendront clore cette campagne sans (trop de) pression.

Le processus au centre de tout

«Nous voulons gagner, bien sûr, et nous voulons aussi bien nous placer pour les play-off pour la Coupe du monde. Mais en parallèle, nous avons toujours le même objectif: préparer l'avenir et construire une équipe solide», a martelé Rafel Navarro, lequel aime beaucoup parler du «processus continu de progression» qui doit animer son équipe.

Mécontent de la première période de mardi, le technicien a assuré qu'il devrait y avoir quelques changements dans son alignement. «Je ne veux pas en dire trop pour aider la sélectionneure turque», a-t-il souri. Il paraît raisonnable de penser qu'Ana-Maria Crnogorcevic, dont l'entrée a été très convaincante mardi, débute au poste de latérale gauche. Riola Xhemaili pourrait elle sortir du onze au vu de sa prestation décevante le même soir, ce qui pourrait représenter une chance pour Lia Kamber de débuter.

Au-delà du match en lui-même, Rafel Navarro se dit très content de ce troisième stage, qu'il juge très fructueux. Le premier rassemblement était celui de la découverte, le deuxième de la correction et celui-ci permet au Catalan d'entrer dans le détail de ce qu'il demande.

Un vrai test ce samedi à Sinop

«La semaine d'entraînement a été très bonne. Ce qui me plaît, c'est qu'il n'est plus indispensable d'expliquer ce que nous voulons, les joueuses l'ont déjà bien assimilé. Nous progressons, nous sommes en construction. Nous ne sommes pas encore à 100% ,mais notre deuxième période contre la Turquie prouve que nous sommes sur le bon chemin. Ces quarante-cinq minutes, c'est ce que nous voulons voir», assure-t-il. Le match de ce samedi soir à Sinop sera un nouveau test, autant technique et tactique que de caractère.