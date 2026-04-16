Bien que défaite 3-1 à Zurich par la Nati, l'équipe nationale turque féminine a eu droit aux honneurs à son arrivée à Sinop mercredi soir. Un comité d'accueil était présent, ainsi que plusieurs dizaines de supporters très bruyants. Bienvenue en Turquie!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Défaites 3-1 mardi soir au Letzigrund, les joueuses de l'équipe nationale turque n'avaient pas de quoi sourire mercredi matin à l'heure d'embarquer pour Sinop, via Istanbul. Un peu de shopping au duty free pour ramener les inévitables chocolats dans les bagages («C'est bon, mais c'est cher»), pas mal de temps sur le téléphone et le regard sombre pour la gardienne Selda Akgöz, coupable quelques heures plus tôt d'une énorme faute de main sur le 2-1 d'Aurélie Csillag, voilà comment pourraient se résumer ces deux heures à Kloten dans l'attente de l'embarquement à la porte E02 sur le vol Turkish Airlines.

«Shhhhhhhhh..... Oh Türkiye!»

L'atmosphère a cependant radicalement changé quelques heures plus tard. Peu après 19h, en sortant du petit avion qui venait d'atterrir à l'aérodrome de Sinop, à 90 minutes de vol d'Istanbul, les joueuses de l'équipe nationale turque étaient attendues sur le tarmac par une dizaine de photographes et de journalistes, et par presque autant d'officiels.

0:52 Accueil de folie à Sinop: Les chants pour l'équipe nationale turque féminine

Chaleureusement félicitées pour leur bonne résistance de la veille, elles ont ensuite été accompagnées à la sortie, où une bonne centaine de fans leur ont crié et chanté tout leur amour. Le fameux et très bruyant «Oh Türkiye» précédé du non moins mythique «Shhhhhhhhh.......» a notamment retenti, de quoi donner des frissons à n'importe qui.

Sinop est fière d'accueillir l'équipe nationale

Pas surprises, les joueuses, qui semblent avoir l'habitude de susciter autant de passion, ont pris le temps de saluer les supporters, et même de chanter avec eux, et la buteuse de mardi, Ebru Topçu, a eu droit à une attention toute particulière. «On est très contents qu'elles viennent à Sinop», a expliqué à Blick un solide quadragénaire nommé Hasan.

0:32 Les Turcs en force: Sinop s'enflamme pour l'équipe nationale turque féminine

Cette cité balnéaire de la mer noire est plutôt réputée pour ses plages, le fait d'avoir été le lieu de naissance de Diogène et pour son ancienne prison surnommée «l'Alcatraz turc», que pour les exploits de son club de football. La capitale Ankara est à cinq heures de voiture, Samsun à deux, et le football de haut niveau n'est donc pas immédiatement accessible, raison pour laquelle la ville se réjouit d'accueillir l'équipe de Turquie féminine de mercredi à samedi, soir de match face à la Suisse.

Le car applaudi à chaque passage en ville depuis jeudi matin

Un joli soleil et une température agréable font de Sinop, la ville la plus au nord de tout le pays, une destination sympathique pour Lia Wälti et ses coéquipières, et mais il sera surtout question de prendre trois points essentiels sur le chemin de la Coupe du monde 2027. A quelle ambiance s'attendre au Sinop Şehir Stadyumu samedi, alors que le car rouge siglé «Türkiye» est applaudi à chaque passage dans la ville depuis jeudi matin, ce qui a de quoi surprendre tout amateur de football venant d'un pays où la passion ne se vit qu'au stade et pas dans la vie de tous les jours?

«Comment ce sera samedi? Une atmosphère chaleureuse. On sera prêts pour soutenir notre équipe», assure un autre citoyen de Sinop avant de remonter dans sa Nissan parquée sur le trottoir devant l'aérodrome, drapeau turc au rétroviseur. «On adore soutenir notre pays et on les accompagnera à la victoire.» L'équipe de Suisse est prévenue: Sinop et ses 50'000 habitants ne peuvent pas rivaliser avec Istanbul, mais il pourrait tout de même faire chaud pendant 90 minutes samedi soir suivant le déroulement de la rencontre.