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Il connaît bien «CR7»
Jorge Jesus nouveau sélectionneur du Portugal

Le Portugal a choisi Jorge Jesus comme nouveau sélectionneur. L'ancien coach d'Al-Nassr, où il a entraîné Cristiano Ronaldo, signera un contrat jusqu'au Mondial 2030, co-organisé par le Portugal.
Publié: 16:57 heures
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Dernière mise à jour: 17:01 heures
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Jorge Jesus va devenir le nouveau sélectionneur du Portugal.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'entraîneur portugais Jorge Jesus doit être présenté vendredi au poste de nouveau sélectionneur de l'équipe du Portugal de football, succédant ainsi à l'Espagnol Roberto Martinez, a appris l'AFP jeudi de source proche du dossier.

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Le coach de 71 ans et la Fédération portugaise de football sont parvenus à «un accord total» et ils tiendront une conférence de presse vendredi à 15h au siège de cette instance, dans la banlieue de Lisbonne, a indiqué cette source.

Jorge Jesus prendra ainsi les rênes de la Seleçao cinq jours après son élimination en huitièmes de finale du Mondial-2026, face à l'Espagne (1-0).

Qui de «CR7»?

L'entraîneur, qui avait quitté le club saoudien d'Al-Nassr en mai dernier, doit signer un contrat de quatre ans, soit jusqu'au Mondial-2030 qui sera co-organisé par le Portugal, l'Espagne et le Maroc.

Vieux briscard du football portugais, Jorge Jesus a dirigé une douzaine de clubs du pays ibérique, dont le Benfica et le Sporting, les deux grands rivaux de Lisbonne.

A l'étranger, il est notamment passé par club brésilien de Flamengo, Fenerbahçe en Turquie, puis les clubs saoudiens d'Al-Hilal et Al-Nassr, où il a entraîné Cristiano Ronaldo. Après l'élimination du Portugal lundi, le quintuple Ballon d'Or âgé de 41 ans a confirmé que cette sixième Coupe du monde avait été sa dernière, sans dévoiler toutefois s'il comptait poursuivre sa carrière internationale.

Avec l'équipe du Portugal, qu'il dirigeait depuis 2023, Roberto Martinez a remporté la Ligue des nations en juin 2025.


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