La Norvège est en plein tourment avant son quart de finale contre l'Angleterre. L'équipe a dû changer d'hôtel après plusieurs nuisances. Sans compter les plusieurs joueurs sont touchés.

La Norvège obligée de changer d'hôtel avant son quart de finale

La Norvège obligée de changer d'hôtel avant son quart de finale

Andri Bäggli

Ce n’est pas la préparation idéale avant un quart de finale de Coupe du monde. À quelques heures d’affronter l’Angleterre (samedi à 23h), la Norvège accumule les problèmes.

Après leur victoire contre le Brésil en huitièmes de finale, Erling Haaland et ses coéquipiers ont rejoint Fort Lauderdale pour préparer leur quart de finale. Mais leur arrivée à l’hôtel a rapidement viré au cauchemar. Selon la chaîne norvégienne NRK, plusieurs chambres étaient enfumées, moisies ou mal nettoyées.

L’établissement se trouve en outre juste à côté d’un chantier, générant d’importantes nuisances sonores. Après une seule nuit, la délégation norvégienne a décidé de changer d’hôtel. La FIFA, responsable de l’hébergement durant la phase à élimination directe, a réagi rapidement et pris en charge l’ensemble des frais liés à ce déménagement.

Plusieurs joueurs touchés

Et les soucis des Norvégiens ne s’arrêtent pas là. Comme l’a confirmé le sélectionneur Stale Solbakken au Dagbladet, plusieurs joueurs «souffrent régulièrement de toux et de respiration sifflante». L’entraîneur estime que les nombreux déplacements effectués depuis le début du tournoi en sont probablement la cause. Jusqu’à présent, la Norvège a joué à Boston, dans le New Jersey, à nouveau à Boston, puis à Dallas. Le quart de finale contre l’Angleterre aura, lui, lieu à Miami.

Ces problèmes de santé ont déjà contraint plusieurs joueurs à déclarer forfait. L’attaquant Jörgen Strand Larsen avait manqué le match d’ouverture contre l’Irak, tandis que Marcus Holmgren Pedersen n’avait pas pu disputer le huitième de finale face au Brésil. La situation semble désormais s’être aggravée.

Une bonne nouvelle toutefois pour les Norvégiens: rien n’indique pour l’instant qu’Erling Haaland soit touché. Auteur d’un doublé lors du tour précédent, l’attaquant reste le principal atout de son équipe, qui rêve toujours de remporter le titre mondial.