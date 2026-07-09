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Nuisances sonores et moisissures
La Norvège obligée de changer d'hôtel avant son quart de finale

La Norvège est en plein tourment avant son quart de finale contre l'Angleterre. L'équipe a dû changer d'hôtel après plusieurs nuisances. Sans compter les plusieurs joueurs sont touchés.
Publié: 12:32 heures
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Que de mauvaise nouvelle pour les Norvégiens avant leur quart de finale très attendu contre l'Angleterre.
Photo: Icon Sport via Getty Images
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Andri Bäggli

Ce n’est pas la préparation idéale avant un quart de finale de Coupe du monde. À quelques heures d’affronter l’Angleterre (samedi à 23h), la Norvège accumule les problèmes.

Après leur victoire contre le Brésil en huitièmes de finale, Erling Haaland et ses coéquipiers ont rejoint Fort Lauderdale pour préparer leur quart de finale. Mais leur arrivée à l’hôtel a rapidement viré au cauchemar. Selon la chaîne norvégienne NRK, plusieurs chambres étaient enfumées, moisies ou mal nettoyées.

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L’établissement se trouve en outre juste à côté d’un chantier, générant d’importantes nuisances sonores. Après une seule nuit, la délégation norvégienne a décidé de changer d’hôtel. La FIFA, responsable de l’hébergement durant la phase à élimination directe, a réagi rapidement et pris en charge l’ensemble des frais liés à ce déménagement.

Plusieurs joueurs touchés

Et les soucis des Norvégiens ne s’arrêtent pas là. Comme l’a confirmé le sélectionneur Stale Solbakken au Dagbladet, plusieurs joueurs «souffrent régulièrement de toux et de respiration sifflante». L’entraîneur estime que les nombreux déplacements effectués depuis le début du tournoi en sont probablement la cause. Jusqu’à présent, la Norvège a joué à Boston, dans le New Jersey, à nouveau à Boston, puis à Dallas. Le quart de finale contre l’Angleterre aura, lui, lieu à Miami.

Ces problèmes de santé ont déjà contraint plusieurs joueurs à déclarer forfait. L’attaquant Jörgen Strand Larsen avait manqué le match d’ouverture contre l’Irak, tandis que Marcus Holmgren Pedersen n’avait pas pu disputer le huitième de finale face au Brésil. La situation semble désormais s’être aggravée.

Une bonne nouvelle toutefois pour les Norvégiens: rien n’indique pour l’instant qu’Erling Haaland soit touché. Auteur d’un doublé lors du tour précédent, l’attaquant reste le principal atout de son équipe, qui rêve toujours de remporter le titre mondial.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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