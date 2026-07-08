L'équipe de Suisse n'a jamais gagné autant d'argent

La qualification de la Suisse pour les quarts de finale de la Coupe du monde a aussi des retombées financières. L'ASF va toucher un montant record de primes versées par la FIFA.

Gian-Andri Baumgartner

Le penalty transformé par Ruben Vargas, qui a offert à la Suisse une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde, n'a pas seulement une immense portée émotionnelle. Il représente aussi une excellente opération financière pour l'Association suisse de football (ASF). En atteignant le Top 8 de la compétition, la Suisse recevra de la FIFA l'équivalent d'environ 15 millions de francs de primes.

Grâce à ce parcours, la Suisse percevra les primes les plus élevées de son histoire. Lors de la Coupe du monde au Qatar, il y a quatre ans, l'ASF avait encaissé 12,5 millions de francs grâce à sa qualification pour les huitièmes de finale. Ce montant reste toutefois légèrement supérieur à celui qu'elle aurait perçu en cas de défaite contre la Colombie, soit 12 millions de francs.

Le précédent record remontait à 2018. Cette année-là, la qualification pour les huitièmes de finale en Russie avait rapporté 14,5 millions de francs, en raison d'un dollar alors plus fort.

Une qualification en demi-finales ferait bondir les recettes

Malgré ce nouveau record, l'écart entre une qualification pour les huitièmes et une place en quarts de finale reste relativement limité, avec une différence d'environ trois millions de francs. En revanche, une nouvelle victoire de la Suisse changerait considérablement la donne puisqu'une qualification pour les demi-finales augmenterait encore la prime de près de sept millions de francs.

Une chose est d'ores et déjà acquise: l'Association suisse de football bouclera son aventure nord-américaine avec un bénéfice, comme l'avait révélé son responsable de la communication, Adrian Arnold, avant le huitième de finale contre la Colombie. Une telle issue n'a rien d'évident, puisque les frais liés à l'hébergement de la délégation de la Nati, composée d'une soixantaine de personnes, ainsi qu'au matériel nécessaire pour les matches et les entraînements, représentent plus d'une dizaine de millions de francs.