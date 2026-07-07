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Et le bénéfice peut encore grimper!
La Coupe du monde est d'ores et déjà un grand succès financier pour l'ASF

Les bons résultats de la Nati à la Coupe du monde boosent les finances de l'ASF. Un gain de quinze millions de dollars est déjà garanti, et une victoire contre la Colombie mardi pourrait en rapporter quatre de plus.
Publié: il y a 55 minutes
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Les succès sportifs de la Nati ont également des retombées financières.
Photo: TOTO MARTI
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Christian Finkbeiner

Le beau parcours de la Nati à la Coupe du monde ne fait pas seulement le bonheur des supporters. Il remplit aussi les caisses de l'ASF. Grâce à sa qualification pour les huitièmes de finale, la fédération est déjà assurée d'encaisser au moins 15 millions de dollars: 10,5 millions de prime de participation, auxquels s'ajoutent 4,5 millions pour avoir atteint les huitièmes.

Et si la Suisse élimine la Colombie mardi (22h, heure suisse), quatre millions de dollars supplémentaires viendront s'ajouter à la manne déjà tombée. «Il est d'ores et déjà certain que nous terminerons cette Coupe du monde avec un bénéfice», se réjouit Adrian Arnold, responsable de la communication de l'ASF.

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Les primes versées par la FIFA couvrent largement les coûts de l'ensemble de la campagne. Ceux-ci se chiffrent à plus de dix millions de francs et comprennent notamment l'hébergement, les déplacements, les terrains d'entraînement, le matériel technique, les infrastructures médicales – comme les chambres de cryothérapie – ainsi qu'une partie des salaires de la soixantaine de collaborateurs qui entourent la sélection. La FIFA prend également en charge une partie des frais de voyage et d'hébergement.

Jusqu'à 50 millions pour un sacre

Chaque victoire supplémentaire ferait grimper le bénéfice. Une qualification pour les demi-finales rapporterait huit millions de dollars de plus à l'ASF, un montant précieux pour financer de nombreux projets de la fédération. Une place en finale garantirait déjà 33 millions de dollars de recettes, tandis qu'un titre mondial ferait bondir le pactole à 50 millions.

Le montant final dépendra toutefois aussi de la fiscalité. La question n'est pas encore définitivement tranchée. La Californie, où la Nati a établi son camp de base et disputé deux rencontres, applique l'un des taux d'imposition les plus élevés des États-Unis, à hauteur de 12%. À l'inverse, le Canada et le Mexique, les deux autres pays hôtes, n'imposent pas les primes versées aux participants du Mondial.

Les joueurs aussi toucheront leur part

Les performances de la Suisse profiteront également aux joueurs. Depuis 2022, les primes sont très fortement liées aux résultats et sont négociées avant chaque grand tournoi entre le conseil des joueurs et l'ASF. Les internationaux n'ont rien perçu pour la qualification en huitièmes de finale, mais une place en quarts déclencherait le versement des premiers bonus.

Pour certains cadres de la Nati, qui gagnent déjà plusieurs millions par saison dans leurs clubs, ces montants ne changeront sans doute pas leur quotidien. «Pour beaucoup d'entre eux, ce ne sera probablement pas une somme déterminante», confirme dans un sourire le directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami. «En revanche, pour la fédération, cela représente un apport financier très important.»

L'ASF ne dévoile pas les chiffres exacts, mais en cas de qualification contre la Colombie, chaque joueur toucherait une prime à cinq chiffres.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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