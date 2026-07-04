Il ne manque plus qu'une victoire à la Nati pour se qualifier pour la première fois pour les quarts de finale d'une Coupe du monde de l'ère moderne. Mais la Colombie, en huitièmes de finale, s'annonce comme un adversaire de taille pour l'équipe de Murat Yakin.

Christian Finkbeiner

Lorsque le tirage au sort de la Coupe du monde a eu lieu le 5 décembre dernier à Washington, de nombreux supporters suisses ont sans doute soufflé: «Pas encore le Portugal...» Si la logique avait été respectée, la Nati aurait retrouvé Cristiano Ronaldo et les siens en huitièmes de finale, comme il y a quatre ans.

Mais la Colombie en a décidé autrement. Les Sud-Américains ont créé la surprise en s'adjugeant la première place du groupe K devant le Portugal, avant de confirmer leur excellente forme en dominant le Ghana lors des seizièmes de finale. «En phase à élimination directe, il n'y a de toute façon plus d'adversaires faciles», rappelait Murat Yakin avant même le début de ces matches couperets. Mardi à Vancouver (22h, heure suisse), la Nati défiera le 11e du classement FIFA.

Les stars: James Rodriguez défie le temps

Au sein d'un collectif particulièrement solide, deux joueurs sortent du lot: Luis Diaz et James Rodriguez. Transféré de Liverpool au Bayern il y a un an, l'ailier vient de boucler une première saison remarquable en Bavière.

À 34 ans, James Rodriguez semble, lui, avoir retrouvé une seconde jeunesse. Un paradoxe, puisqu'il n'a disputé que 275 minutes cette saison avec Minnesota United, en MLS. Face au Ghana, le capitaine colombien a honoré sa 130e sélection, devenant l'unique recordman du pays dans ce domaine. Il a toutefois quitté la pelouse à la pause.

L'entraîneur: Nestor Lorenzo connaît la Coupe du monde par cœur

À 60 ans, Nestor Lorenzo dispute déjà sa cinquième Coupe du monde. En 1990, il avait atteint la finale avec l'Argentine de Diego Maradona en tant que joueur. Il a ensuite participé au Mondial 2006 comme entraîneur adjoint de l'Albiceleste, avant d'occuper le même rôle avec la Colombie en 2014 puis en 2018.

Cette fois, l'ancien milieu de terrain découvre la compétition en tant que sélectionneur principal. Son credo est clair: proposer un football offensif, sans renoncer à attaquer. Avant le tournoi, il affichait d'ailleurs ses ambitions: «Nous voulons réaliser la meilleure Coupe du monde de l'histoire de la Colombie.»

Historique: le meilleur parcours en 2014

La Colombie ne dispute que sa sixième Coupe du monde. Après une première apparition dans les années 1960, elle s'est véritablement révélée sur la scène internationale en 1990 avec Carlos Valderrama et le fantasque gardien René Higuita.

Quatre ans plus tard, les Colombiens avaient déjà croisé la route de la Suisse. Ils s'étaient imposés 2-0 à San Francisco lors du dernier match de groupe, une rencontre sans véritable enjeu. Contrairement à la Nati, la Colombie a déjà atteint les quarts de finale d'un Mondial. C'était en 2014, au Brésil, lorsque James Rodriguez avait éclaté aux yeux du monde entier. Son équipe s'était alors inclinée de peu face au futur pays hôte.

Le parcours jusqu'ici: devant le Portugal

La Colombie a validé son billet pour le Mondial en terminant troisième des qualifications sud-américaines, au terme d'une campagne maîtrisée.

Depuis le début du tournoi, elle confirme toutes les attentes. Après des succès contre l'Ouzbékistan (3-1) et la République démocratique du Congo (1-0), elle a tenu le Portugal en échec (0-0), un résultat suffisant pour terminer en tête du groupe. En huitièmes de finale, les Sud-Américains ont ensuite largement dominé le Ghana. Sans les nombreuses parades du gardien Lawrence Ati-Zigi, le score aurait été bien plus lourd que ce court succès 1-0.

Des supporters en nombre partout

Autre atout de taille: où qu'elle évolue en Amérique du Nord, la Colombie peut compter sur un impressionnant soutien populaire. Ses supporters transforment presque chaque stade en enceinte acquise à sa cause.