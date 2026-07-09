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Jordan Henderson chute et doit être évacué sur une civière
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La vidéo de l'accident:Jordan Henderson chute et doit être évacué sur une civière

Des nouvelles depuis l'hôpital
Jordan Henderson a été opéré après sa chute bête

Après la victoire de l'Angleterre contre le Mexique, Jordan Henderson s'est cassé l'avant-bras en célébrant. Le milieu de terrain a dû être opéré et donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.
Publié: il y a 34 minutes
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Jordan Henderson (au centre) exulte après la victoire de l'Angleterre en huitièmes de finale contre le Mexique.
Photo: Getty Images
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Petar Djordjevic

Alors que l’Angleterre prépare son quart de finale contre la Norvège (samedi à 23h), Jordan Henderson a été hospitalisé. Le milieu de terrain s’est fracturé l’avant-bras en célébrant la victoire contre le Mexique en huitièmes de finale et a dû être opéré.

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Depuis l’hôpital de Kansas City, il a partagé une photo sur Instagram, accompagnée du message suivant: «L’opération est terminée! Maintenant, on se prépare pour le grand rendez-vous de samedi.» Jordan Henderson en a également profité pour remercier les chirurgiens, qui apparaissent à ses côtés sur le cliché.

Jordan Henderson reste aux États-Unis

La Fédération anglaise a annoncé que Henderson poursuivrait sa convalescence à l’hôtel de l’équipe, à Kansas City. Avant cette blessure, le milieu de terrain n’avait disputé que six minutes dans cette Coupe du monde, lors du match de groupe contre le Panama. On ignore encore s’il accompagnera l’équipe à Miami pour le quart de finale face à la Norvège.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Mexique
Norvège
Norvège
Angleterre
Angleterre
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