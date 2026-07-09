Après la victoire de l'Angleterre contre le Mexique, Jordan Henderson s'est cassé l'avant-bras en célébrant. Le milieu de terrain a dû être opéré et donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Petar Djordjevic

Alors que l’Angleterre prépare son quart de finale contre la Norvège (samedi à 23h), Jordan Henderson a été hospitalisé. Le milieu de terrain s’est fracturé l’avant-bras en célébrant la victoire contre le Mexique en huitièmes de finale et a dû être opéré.

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Depuis l’hôpital de Kansas City, il a partagé une photo sur Instagram, accompagnée du message suivant: «L’opération est terminée! Maintenant, on se prépare pour le grand rendez-vous de samedi.» Jordan Henderson en a également profité pour remercier les chirurgiens, qui apparaissent à ses côtés sur le cliché.

Jordan Henderson reste aux États-Unis

La Fédération anglaise a annoncé que Henderson poursuivrait sa convalescence à l’hôtel de l’équipe, à Kansas City. Avant cette blessure, le milieu de terrain n’avait disputé que six minutes dans cette Coupe du monde, lors du match de groupe contre le Panama. On ignore encore s’il accompagnera l’équipe à Miami pour le quart de finale face à la Norvège.