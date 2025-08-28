DE
Grosse tuile pour la Nati
Ardon Jashari se blesse et sera éloigné des terrains deux mois

Selon les médias italiens, le milieu de terrain de la Nati Ardon Jashari s'est gravement blessé à l'entraînement et devrait être absent au moins deux mois.
Ardon Jashari s'est gravement blessé à l'entraînement.
Dunja Moustopoulos et Florian Raz

C’est une mauvaise nouvelle pour la Nati, alors que Murat Yakin vient d’annoncer les joueurs sélectionnés pour les premiers matches de qualifications pour la Coupe du monde ce jeudi. Ardon Jashari se serait gravement blessé à l’entraînement du Milan. Cela s’est produit jeudi matin lors d’une collision avec son coéquipier Santiago Gimenez.

Selon la «Gazzetta dello Sport», la première hypothèse est une fracture du péroné droit, ce qui entraînerait une indisponibilité d’au moins deux mois. De nouveaux tests devraient être effectués dans les prochaines heures. Ainsi, le milieu de terrain convoqué par Murat Yakin pour les matches contre le Kosovo (5 septembre) et la Slovénie (8 septembre) ne sera pas à disposition de l’équipe nationale.

Mais c’est aussi un énorme coup dur pour le Milan. Les Rossoneri ont fait venir Jashari de Bruges cet été pour près de 40 millions d’euros. La saison à peine commencée, la nouvelle recrue est déjà hors jeu.

Selon les informations de Blick, l’Association suisse de football a déjà été informée par Milan que le joueur de 23 ans s’était blessé à l’entraînement. Reste à déterminer la nature exacte de cette blessure.

