Breel Embolo ne joue plus à Monaco et le temps presse!

Breel Embolo se trouve dans une situation inconfortable à Monaco. Son avenir n'étant toujours pas réglé, il ne joue pas depuis le début de la saison. Une vente est à l'ordre du jour, mais le temps presse.

1/2 Tout indique que Breel Embolo va quitter l'AS Monaco. Photo: IMAGO/Icon Sport

Sven Schoch

Breel Embolo n’a pas eu une seconde de temps de jeu avec Monaco lors des deux premières journées de Ligue 1 contre Le Havre (victoire 3-1) et Lille (défaite 0-1). L’attaquant suisse a presque complètement disparu des radars sur le Rocher. Cela tombe au pire moment, alors que se profilent les matches de qualification de la Nati pour la Coupe du monde.

Les parties concernées restent discrètes sur le dossier. Diverses rumeurs circulent actuellement autour du club. Une chose est sûre: le contrat du joueur de 28 ans expire l’été prochain. Selon les informations de Blick, la direction du club était intéressée par une prolongation anticipée de cette collaboration qui dure depuis trois ans. Mais la durée du contrat est au centre des discussions. L’avis des deux parties diverge et le temps presse. La fenêtre de transfert se ferme le 1er septembre.

Jusqu’au printemps, peu d’éléments laissaient présager de cette situation qui semble bouchée. La saison dernière, Embolo a été l’un des joueurs les plus sollicités de Monaco, avec un total de 51 matches. L’entraîneur Adi Hütter a misé sans la moindre restriction sur l’attaquant, qui revendique un rôle central dans le vestiaire. Son bilan monégasque de 89 matches et 35 points est impressionnant, d’autant plus qu’il a été absent pendant plus de huit mois l'année dernière en raison d’une grave blessure au genou.

West Ham tend l’oreille

Le nom du joueur suisse circule désormais du côté de l’Italie. Son nom est cité dans la presse transalpine à intervalles réguliers, mais rien ne se concrétise. Selon un initié de la «Gazzetta dello Sport», le Milan aurait brièvement envisagé de recruter Embolo, mais les Rossoneri vont engager le talent danois Conrad Harder en provenance du Sporting Lisbonne pour bien plus de 20 millions d’euros. En Serie A, la planification des effectifs est terminée à 95% dans presque tous les clubs.

La Bundesliga ne semble pas être une option et on sait par ailleurs qu’Embolo suit de près la Premier League. Le Suisse se verrait bien dans le meilleur championnat du monde. West Ham serait à la recherche de renforts depuis bien longtemps, alors que l’international allemand Niclas Füllkrug ne parvient pas du tout à s’imposer dans une attaque peu fournie et que les Londoniens passent à côté de leur début de saison.

Embolo en Angleterre? Le plus expérimenté des attaquants suisses est sans aucun doute robuste et suffisamment bon. Grâce à ses multiples campagnes en Ligue des champions, il dispose de la stabilité internationale nécessaire pour résister à la pression et au défi physique de la Premier League. Reste à savoir s’il peut s’accommoder d’une durée de contrat plus courte.

Convoqué par la justice

En plus de son statut compliqué à Monaco, Breel Embolo doit à nouveau composer avec la justice. Des détails sur une affaire privée qui couve depuis des années ont refait surface. Les journaux de CH-Media ont rouvert une affaire qui remonte à plus de sept ans et qui a été suivie d’une condamnation. Les avocats d’Embolo ayant fait appel, le joueur a été convoqué le 3 septembre par la Cour d’appel de Bâle – soit deux jours avant le début des qualifications pour la Coupe du monde contre le Kosovo. On peut supposer que l’attaquant tentera d’éviter cette collision de dates défavorable. Affaires à suivre.