Pour le FC Bâle, le match retour des play-off contre Copenhague représente un enjeu à 17,5 millions de francs. Mais en cas de défaite sur le plan sportif, l'Europa League pourrait également être lucrative. Voici pourquoi.

1/7 Si le FC Bâle s'impose au match retour contre Copenhague, il participera à la phase de ligue de la Ligue des champions. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder

Huit ans après, le FC Bâle veut enfin retrouver la Ligue des champions en remportant le match retour des play-off contre Copenhague. Si les Bâlois s’imposent face au champion danois, cela promet des nuits européennes magiques au Parc Saint-Jacques, mais aussi un gros chèque de l’UEFA de 17,5 millions de francs. C’est le montant que chacune des 36 équipes empoche en cas de participation à la phase de ligue de la catégorie reine.

Mais après le match nul à l’aller il y a une semaine (1-1), il faudra un exploit au Parken-Stadion si le FC Bâle ne veut pas rater son premier grand objectif de la saison. Après un début de Super League tout sauf satisfaisant, l’entraîneur Ludovic Magnin pourrait déjà être chahuté en cas d’élimination.

Mais rater la Ligue des champions ne serait pas la fin du monde, surtout d’un point de vue financier. Le FC Bâle perdrait certes une somme considérable, mais le directeur sportif Daniel Stucki est clair: «L’argent d’une compétition européenne ne serait qu’un revenu supplémentaire. Nous n’avons pas orienté nos structures financières en comptant là-dessus.»

Il faut dire que le champion de Suisse se trouve dans une bien meilleure situation économique qu’il y a quelques années. À cela s’ajoute le fait qu’il est tout à fait possible de gagner de l’argent en Europa League. Aux quelque quatre millions de francs que le FCB toucherait de l’UEFA en cas d’élimination en play-off de la Ligue des champions s’ajouteraient encore quatre millions pour l’Europa League. Un total de 8 millions très alléchant.

En Europa League, les victoires rapportent aussi

Comme en Ligue des champions, où les Bâlois joueraient à guichets fermés quatre fois à domicile, des adversaires attrayants devraient également les attendre en Europa League. Avec un peu de chance, les Bâlois rempliront (presque) quatre fois le Joggeli dans cette compétition de deuxième catégorie, même si les conditions de billetterie sont un peu moins avantageuses. Toutefois, même ainsi, un bénéfice moyen de plusieurs millions est à prévoir.

La plus grande différence financière entre la Ligue des champions et la Ligue Europa concerne le montant des prix. Alors qu’une seule victoire dans la catégorie reine rapporte deux millions de francs, elle ne rapporte que 425’000 francs en Europa League. Un match nul rapporte 700’000 francs en Ligue des champions et seulement 140’000 francs en Europa League. Mais les chances bâloises d’engranger quelques points et même de se qualifier pour la phase à élimination directe sont nettement plus élevées en Ligue Europa. Dès lors, les montants seront aussi très intéressants.

Une vitrine qui peut rapporter

Les Bâlois ont eux-mêmes fait l’expérience de ce que cela représente lors de la saison 2022-2023. Le FCB n’avait certes pas encaissé des sommes colossales en primes après sa qualification pour les demi-finales de la Conference League, mais il a profité de l’occasion pour présenter ses joueurs dans une vitrine internationale. A la suite de ses performances européennes exceptionnelles, le club avait vendu cinq joueurs, Riccardo Calafiori, Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Andy Diouf et Wouter Burger, pour environ 75 millions de francs (sans compter les participations à la revente). Il n’est pas exclu qu’une campagne réussie en Europa League soit finalement plus lucrative financièrement qu’une saison décevante en Ligue des champions.

Pour la Super League suisse, un échec du FCB contre Copenhague ne serait donc pas forcément un désavantage. Après tout, une victoire en Ligue Europa rapporte deux points pour le classement UEFA, soit autant qu’une victoire en Ligue des champions. Il en va de même pour un match nul, qui rapporte un point. En Europa League, les Bâlois ont assurément leurs chances d’engranger quelques points.

L’expérience d’YB l’an dernier montre qu’il est très difficile de s’imposer au plus haut niveau. Les Bernois ont terminé la phase de ligue à la dernière place avec huit défaites en huit matches. Toutefois, le FCB n’obtiendrait pas les six points de bonus nécessaires pour se qualifier pour la Ligue des champions en cas d’échec mercredi soir.