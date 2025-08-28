Murat Yakin mise sur la continuité pour une Nati performante

Pas de surprise dans la liste de Murat Yakin! Le sélectionneur mise sur la continuité pour affronter le Kosovo et la Slovénie début septembre. Ces deux matches sont tellement importants que l'heure n'est pas aux expérimentations.

Murat Yakin espère bien commencer par deux victoires à domicile. Photo: Getty Images

Blick Sport

Murat Yakin a dévoilé l'effectif qui sera appelé à défier le Kosovo le 5 septembre et la Slovénie le 8, les deux fois à Bâle et celui-ci est dans la continuité des derniers rassemblement.

Parmi les 24 joueurs sélectionnés, le seul à n'avoir pas été présent depuis un certain temps s'appelle Cédric Itten, dont le dernier rassemblement remonte à l'automne 2023.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Par rapport aux matchs disputés en Amérique du Nord en juin (deux victoires convaincantes face au Mexique et aux Etats-Unis), sont également rappelés Joël Monteiro, Simon Sohm et Ruben Vargas ainsi que Denis Zakaria, qui avait dû quitter le groupe il y a deux mois en raison d'une blessure.

Vincent Sierro, qui n'a pas encore joué de match officiel depuis son transfert à Al-Shabab, est bien présent, tout comme Isaac Schmidt. Plus surprenant, Yvon Mvogo est convoqué, alors même que le gardien fribourgeois est sans employeur à l'heure actuelle. A noter que Stefan Gartenmann et Lucas Blondel, les deux surprises du printemps, ne sont cette fois pas convoqués.

L'automne de vérité

«Commencer les qualifications à la Coupe du Monde avec deux matchs à domicile de grande importance n’est pas le bon moment pour des expériences. C’est pourquoi la sélection comprend majoritairement les joueurs qui étaient déjà présents en juin en Amérique du Nord», explique le sélectionneur Murat Yakin. «Un automne intense nous attend avec six rencontres en 74 jours. Notre objectif est de poser, avec le soutien de nos fans à Bâle, une bonne base pour la suite de la campagne dans un groupe difficile.»