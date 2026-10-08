Granit Xhaka condamné pour fraude au certificat Covid

Le cas de Granit Xhaka a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Le capitaine de la Nati a pris la parole sur Instagram pour confirmer sa condamnation dans une affaire de faux certificats Covid.

Marco Mäder

Granit Xhaka (34 ans) connaît désormais sa sanction. Le capitaine de l'équipe de Suisse a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, comme il l'a lui-même annoncé sur Instagram.

«Après avoir répondu à toutes les questions du Ministère public, celui-ci a désormais rendu sa décision», a écrit le milieu de terrain. Le joueur a écopé de 50 jours-amende à 3000 francs, soit un total de 150'000 francs avec sursis. «Cela signifie que je n'aurai pas à payer cette somme si je ne commets pas de nouvelle infraction durant le délai d'épreuve. J'ai en revanche réglé les frais de procédure.»

Avant les derniers matches de l'équipe de Suisse, Granit Xhaka avait reconnu avoir falsifié deux certificats de vaccination durant la pandémie de Covid-19. Quelques jours plus tôt, nous avions révélé l'existence d'une procédure ouverte à son encontre par le Ministère public lucernois.