Wrexham continue d'écrire son conte de fées

Le Wrexham AFC accède à la Championship, seulement quatre ans après l’arrivée à sa tête des stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Le plus ancien club du Pays de Galles peut désormais rêver de la Premier League.

C’est une histoire comme seul le football peut en offrir — ou peut-être Hollywood. Grâce à une victoire 3-0 face à Charlton Athletic, le Wrexham AFC a validé sa montée en Championship, la deuxième division anglaise. Il ne manque désormais qu’un échelon pour atteindre la Premier League. Le rêve devient soudainement accessible.

Le club de Wrexham, situé dans une petite ville galloise de 65'000 habitants au nord du pays, végétait depuis des années dans les bas-fonds du football britannique. En 2008, le plus ancien club du Pays de Galles chutait de la Football League à la National League, la cinquième division. Un naufrage sportif doublé d’une quasi-faillite économique. Jusqu’à ce que Hollywood entre en scène.

Le coup de projecteur

L’acteur Rob McElhenney (45 ans) rêvait de posséder un club de football. Avec son collègue et ami Ryan Reynolds (46 ans), ils rachètent Wrexham AFC en 2021. Tout change alors. Cette ville de football oubliée devient une marque mondiale. La série documentaire «Welcome to Wrexham», diffusée sur Netflix, propulse le club sur la scène internationale.

Mais l’histoire ne se résume pas à un coup de publicité. En coulisses, le travail est rigoureux, les investissements massifs, la gestion professionnalisée, l'effectif renforcé. Les supporters, eux, n’ont jamais déserté et ont accompagné chaque étape de cette remontée.

Aujourd’hui, Wrexham savoure sa quatrième promotion en cinq saisons: de la National League à la League Two, puis à la League One, et désormais en Championship. «Rob a dit dès le début: 'Notre objectif, c’est la Premier League'. Tout le monde a ri. Ça paraissait fou. Mais on était sérieux», se rappelle Reynolds.

Plus personne ne rit

Le soir de la montée, les supporters ont envahi le terrain. La fête s’est poursuivie jusque tard dans la nuit. Reynolds lui-même a servi des bières aux fans, ajoutant un chapitre de plus à cette aventure hors du commun.

Wrexham est de retour sur le devant de la scène. Mais la marche est haute car en Championship, les attendent des adversaires coriaces comme Leicester, Southampton ou Ipswich Town, fraîchement relégués de Premier League. L’ascension vers les sommets n'aura rien d'une sinécure.

La ville entière est derrière son équipe. Ce qui ressemblait à une opération marketing s’est mué en l’une des plus impressionnantes progressions du football anglais contemporain. Hollywood s’est installé à Wrexham — et le prochain acte est déjà en préparation.