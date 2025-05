Un club espagnol interdit les «Pipas» dans son stade

Le club espagnol d'Elche, leader de deuxième division, interdit les graines de tournesol dans son stade. Cette décision vise à améliorer l'hygiène et l'entretien, marquant la fin d'une tradition bien ancrée dans le football espagnol.

Elche rompt avec une tradition très répandue dans les stades espagnols. Photo: IMAGO/Vicente Vidal Fernandez

Blick Sport

Le club d'Elche, leader de la deuxième division espagnole, a interdit la consommation de graines de tournesol dans son stade, rapporte «L'Équipe». Cette décision, qui entrera en vigueur lors du prochain match à domicile contre Levante, marque la fin d'une tradition bien ancrée dans le football espagnol.

Selon le communiqué du club cité par le quotidien français, «Les coquilles bouchent les canalisations, affectent la peinture des sièges et attirent des nuisibles comme des rats et des pigeons». Cette mesure vise donc à améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage du stade Martinez Valero. Elche devient ainsi le premier club espagnol à interdire totalement les «pipas», ces graines de tournesol très populaires parmi les supporters.

Partie du folklore

Il y a deux ans, le Valence CF avait déjà cessé leur vente dans son stade, tout en autorisant leur consommation. Cette décision pourrait faire des émules dans d'autres clubs confrontés aux mêmes problèmes d'entretien. Elle marque un tournant dans les habitudes des spectateurs espagnols, pour qui manger des graines de tournesol pendant un match était aussi naturel que de boire une bière.

Reste à voir comment les supporters d'Elche réagiront à cette interdiction, et si d'autres clubs suivront cet exemple. Cette mesure pourrait modifier l'ambiance dans les tribunes, où le bruit des coquilles craquées sous les pieds faisait partie intégrante du paysage sonore des stades espagnols.