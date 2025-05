Le célèbre supporter espagnol Manolo est décédé

L'Espagne perd son supporter le plus célèbre. Manolo est mort à 76 ans ce jeudi. La Roja salue la mémoire de cet homme qui a accompagné l'équipe pendant plus de 40 ans, symbole de passion, toujours accompagné de sa grosse caisse.

Le mythique supporter espagnol était toujours accompagné de sa grosse caisse. Photo: AFP

Le football espagnol est en deuil. Le plus célèbre supporter de l'équipe d'Espagne pendant plus de 40 ans, Manuel Cáceres Artesero, dit «Manolo», est mort à l'âge de 76 ans, a annoncé la Roja.

«L'un de nos plus fidèles supporters, qui nous a toujours accompagnés dans les bons comme dans les mauvais moments, est décédé. Nous savons que tu continueras à faire résonner nos coeurs. Repose en paix, Manolo. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis», indique le message publié sur le site de la sélection, accompagné d'une photo de «Manolo» avec sa fameuse grosse caisse.