Cinq ans après son arrivée et une qualification inédite en 8es de finale de l’Euro 2024, Willy Sagnol quitte la sélection géorgienne. Ramaz Svanadze reprend l’équipe jusqu’à fin 2028.

ATS Agence télégraphique suisse

Willy Sagnol a été limogé de son poste de sélectionneur de la Géorgie, a annoncé samedi la Fédération nationale au lendemain de la défaite face à l'Irlande du Nord (1-0) en Ligue des nations. Le Français occupait cette fonction depuis plus de cinq ans.

«L'équipe nationale de football de Géorgie sera dirigée par le technicien géorgien Ramaz Svanadze jusqu'à la fin de l'année 2028», a précisé la Fédération dans un communiqué, remerciant Sagnol «pour chaque minute passée (...) et pour les émotions que nous avons partagées ensemble sur ce chemin historique.»

Ancien défenseur international français et joueur du Bayern Munich, Willy Sagnol était à la tête de la sélection géorgienne depuis février 2021. Depuis, son équipe a joué 57 matches, signant un succès historique en se qualifiant pour la phase à élimination directe de l'Euro 2024 (élimination en 8e de finale).