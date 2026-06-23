Légende de l'équipe de France, Zinédine Zidane aura un lien bien particulier avec Genève en novembre prochain. L'ancien joueur et coach du Real Madrid va en effet y mettre en vente sa toute première montre.

Blick Sport

Zinédine Zidane aura un nouveau lien avec Genève. En octobre dernier, la légende du football français avait fait une visite express au Multiverse Swiss Expo, au bout du Léman. À Palexpo, l'ancien No 10 avait un peu déçu, se contentant d'une courte apparition.

On ne sait pas si le 9 novembre prochain, il sera de nouveau sur place. Mais un objet précieux, lui, le sera. «Zizou» a en effet décidé de mettre aux enchères la toute première montre qu'il s'est achetée, un modèle Pasha de Cartier, selon le «Dauphiné Libéré», qui rapporte les propos d'ELA International, la fondation que soutient le Français.

«Je me suis offert cette montre avec mon premier salaire lorsque j’étais à Bordeaux», explique le Français. C'est au début de la saison 1992/93 que Zidane a débarqué sur les bords de la Gironde, en provenance de Cannes. «Je l’ai achetée il y a près de 35 ans et elle est toujours restée précieusement avec moi», ajoute-t-il au sujet de sa montre.

La montre sera exposée au bout du Léman lors des Geneva Watch Days (2-4 septembre), avant une mise aux enchères le 9 novembre. Les bénéfices seront reversés à ELA, l'association qui lutte contre les leucodystrophies et dont Zinédine Zidane est le parrain depuis le début du XXIe siècle.