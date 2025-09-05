Pas question de gratter un match nul en mettant le bus derrière! Franco Foda, le sélectionneur du Kosovo, l'affirme: son équipe veut contrarier l'équipe de Suisse en la regardant droit dans les yeux ce vendredi à Bâle.

Franco Foda entend bien s'imposer ce vendredi à Bâle avec le Kosovo. Photo: AFP

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Franco Foda n'a pas laissé un grand souvenir au football suisse, lui qui s'est fait licencier après trois mois à peine à la tête du FC Zurich en 2022. «J'ai apprécié ma période à Zurich, même si elle a été un peu courte... Elle a tout de même duré plus longtemps que celle d'Erik ten Hag à Leverkusen!», a rigolé l'Autrichien avant d'affronter la Nati, ce vendredi à Bâle.

Le sélectionneur du Kosovo entend bien amener son équipe à la Coupe du monde 2026, même s'il sait que la tâche sera compliquée dans ce groupe à quatre très homogène, qui compte également la Suède et la Slovénie. Mais, surtout, il veut que son équipe laisse une bonne impression et ne se contente pas de défendre son but.

Des matches nuls, oui, mais en défendant un peu trop

Il ne lui a ainsi pas échappé que les Dardanets restaient sur trois matches nuls face à la Suisse, dont deux en match officiel, mais il n'a pas été totalement convaincu par la manière. «Ces résultats ont été un peu chanceux, il faut bien le dire. Le Kosovo a surtout défendu, ce qui n'est pas ma philosophie. Je veux montrer autre chose, presser haut, avoir le plus de possession possible. On veut montrer du courage», assure-t-il.

Dans son effectif, Franco Foda peut compter sur de nombreux joueurs ayant un lien direct avec la Suisse. Le cas le plus récent est bjen sûr celui de Leon Avdullahu (21 ans), né et formé dans le pays, qui a finalement choisi le Kosovo. «Comme sélectionneur, je suis très heureux que de plus en plus de joueurs optent pour nous. Cela prouve qu’ils voient qu’il y a eu un vrai développement dans notre équipe ces dernières années», souligne le technicien. Leon Avdullahu pourrait former ce vendredi un duo inédit au milieu de terrain avec Veldin Hodza (22 ans), lequel a refusé l’appel de la Croatie pour rejoindre le Kosovo. «Ils occupent une position clé, le cœur du jeu. Ils ont le potentiel pour devenir des légendes du Kosovo», estime leur nouveau coach.

Une phase finale serait «un rêve»

Conscient de la valeur de l’adversaire, l’Autrichien ne veut toutefois pas installer de crainte dans son groupe. «Nous n’avons pas à avoir peur, ce serait le mauvais conseiller. Nous respectons chaque équipe, mais le football a souvent montré que même les outsiders peuvent être dangereux. Bien sûr, la Suisse a démontré ces dernières années qu’elle possède beaucoup de qualités et qu’elle est toujours présente lors des grands tournois. Pour nous, atteindre une phase finale serait un rêve», explique-t-il.

Milot Rashica et Edon Zhegrova ne sont pas là

L’ambiance, elle, s’annonce électrique à Bâle. «Ce ne sera pas vraiment un match à l’extérieur pour nous, car beaucoup de Kosovars vivent en Suisse. Nous attendons une atmosphère incroyable, avec une mentalité et une passion fortes sur le terrain. Nos supporters seront nombreux et nous voulons leur donner une raison de vibrer», promet Franco Foda. Même privé de ses cadres Milot Rashica et Edon Zhegrova, le technicien compte rester fidèle à ses principes : «Nous avons bien joué ces derniers mois, notamment contre l’Islande. Nous connaissons la force de la Nati, qui a fait un superbe Euro. Mais notre idée est claire: mettre l’adversaire sous pression et imposer notre style de jeu.» Pour ce faire, il pourra compter sur son meilleur atout offensif, son grand avant-centre Vedat Muriqi, une vraie menace pour la Nati.