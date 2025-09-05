Murat Yakin a une grande question à se poser avant ce match face au Kosovo: comment limiter l'influence de l'avant-centre Vedat Muriqi? Le grand numéro 9 sera la principale menace pour la Nati ce vendredi soir à Bâle.

Manuel Akanji retrouvera Vedat Muriqi ce vendredi. Leur dernière confrontation a tourné à l'avantage de l'avant-centre kosovar, auteur d'un doublé. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin était-il devant son téléviseur samedi dernier, voilà quelques jours à peine, lorsque Vedat Muriqi a ouvert le score sur la pelouse de Santiago Bernabeu face au Real Madrid? Si ce n'était pas le cas, un membre du staff du sélectionneur lui a sans doute envoyé un message pour lui indiquer que la «menace Muriqi» était toujours d'actualité. Même si personne n'en doutait, à vrai dire.

Le boss, c'est lui

L'avant-centre du Kosovo est encore aujourd'hui le principal atout offensif des Dardanet, même si Fisnik Asllani et Albion Rrahmani, ses deux successeurs désignés, sont déjà chauds eux aussi. «Un jour ils battront mon record de buts. Ils sont bien meilleurs que moi!», a-t-il souri jeudi, à la veille de défier la Nati au Parc Saint-Jacques. Un jour, mais pas encore tout de suite: avec 28 buts en 56 sélections, le taureau d'1,94m est bel et bien le titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque kosovare.

Dean Huijsen et le Real Madrid ont souffert face à l'avant-centre kosovar voilà quelques jours à peine. Photo: AFP

Murat Yakin et les Suisses se souviennent d'ailleurs très bien de lui, vu les souffrances infligées à la charnière de la Nati en septembre 2023, un soir où Fabian Schär avait énormément souffert face à la puissance et au sens du but de Vedat Muriqi, auteur d'un doublé à Pristina (2-2). Et s'il fallait encore une preuve de l'efficacité de l'avant-centre de 31 ans, le mois de mars 2025 a permis de l'apporter: si le Kosovo s'est imposé 3-1 à Reykjavik en Ligue des Nations, c'est grâce au triplé de son avant-centre et à personne d'autre.

Denis Zakaria pour un duel homme à homme?

Alors, comment limiter l'influence de Vedat Muriqi ce vendredi soir à Bâle? Murat Yakin doit impérativement trouver la réponse à cette épineuse question. Faut-il mettre plus de densité dans la zone en jouant à trois défenseurs centraux? Ou continuer à deux, mais si oui avec qui, sachant que Nico Elvedi semble bien tendre pour s'occuper du rugueux Muriqi? Une solution pourrait être de mettre un peu de muscle sur la route de l'imposant attaquant en la personne de Denis Zakaria. Le Genevois, qui préfère largement jouer à mi-terrain, devra peut-être se sacrifier pour la patrie et former un duo avec Manuel Akanji.

Vedat Muriqi a marqué 36 fois en 110 matches avec Mallorca, joli ratio. Photo: keystone-sda.ch

Murat Yakin pourrait également faire comme si le problème n'existait pas et tenter de couper les relations en amont, en empêchant les ballons d'arriver vers Vedat Muriqi, mais le problème est que l'avant-centre est suffisamment fort pour se créer les occasions tout seul, en prenant le dessus sur son adversaire direct. L'équation est compliquée à résoudre, mais il faudra bien trouver une parade à la menace Muriqi.