Yverdon réalise un superbe exploit face à Young Boys

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

ATS Agence télégraphique suisse

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Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE: Lors d'une journée marquée par quelques résultats inattendus, la plus grosse surprise est venue d'Yverdon. Les Vaudoises se sont imposées 2-1 face à Young Boys, qui restait sur six victoires consécutives. Les Bernoises n'ont pu réduire le score qu'à la 90e minute, par Anja Klingenstein.

Les Yverdonnoises ont surtout fait preuve d'un plus grand réalisme devant le but, grâce à Chloé Le Franc (25e) et Maeva Sogan (78e). L'attaquante de 21 ans, très véloce, a marqué au terme d'un joli numéro individuel, comme lors du premier affrontement entre les deux équipes cette saison à Berne (1-1).

LE BUT DE LA JOURNÉE: La capitaine et patronne de la défense saint-galloise Jana Brunner a inscrit le 1-1 d'une frappe de plus de 25 mètres lors du match nul 3-3 à domicile contre le FC Zurich. Son but a lancé une séquence folle, avec quatre réussites entre la 70e et la 79e minute.

Les Saint-Galloises ont pris deux fois l'avantage avant de se faire rejoindre presque aussitôt. Pour la lanterne rouge du championnat, ce point reste néanmoins une bonne opération après six défaites consécutives.

L'autre équipe saint-galloise de Super League féminine s'est également illustrée. Rapperswil-Jona a ramené un point de son déplacement chez le deuxième du classement, Grasshopper (2-2), grâce à deux buts inscrits de l'extérieur de la surface par Nuria Ferrer et Tamara Saric.

LA PROCHAINE JOURNÉE: Servette Chênois est déjà assuré de passer l'hiver en tête du classement, avant même la dernière journée de l'année, le week-end prochain. Victorieuses 5-1 à Lucerne, les Genevoises comptent cinq points d'avance sur Grasshopper et Young Boys.

Elles recevront Saint-Gall dimanche, tandis que YB se déplacera à Lucerne. Grasshopper accueillera pour sa part Bâle, qui reste sur un succès 2-1 à domicile contre Aarau.

Les Suissesses à l'étranger

ITALIE: Alayah Pilgrim a une nouvelle fois confirmé son excellente forme cette saison lors de l'incroyable victoire 6-5 de l'AS Rome à domicile contre Parme. Entrée à la pause, l'attaquante suisse a délivré les passes décisives sur les buts du 3-3 et du 5-5, avant de dévier un corner dans les filets à la 94e pour offrir la victoire aux Romaines. L'AS Rome a ainsi signé un septième succès en autant de matches de championnat.

FRANCE: Ana-Maria Crnogorcevic a inscrit son deuxième but de la saison en Première Ligue. La recordwoman suisse des sélections (36 ans) a ouvert le score dès la 7e minute lors de la victoire 3-1 de Strasbourg à domicile contre Toulouse. Bien placée à la réception d'un corner, elle n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets.

ANGLETERRE: Iman Beney a disputé l'intégralité du choc au sommet du championnat anglais entre Chelsea et Manchester City. Alignée au poste de latérale droite, la Suissesse de 20 ans n'a pu empêcher la défaite 1-0 de son équipe à Londres. Chelsea, qui a fait la différence avant la pause grâce à la Française Sandy Baltimore, a détrôné Manchester City en tête du classement à l'issue de cette 10e journée.

ALLEMAGNE: Smilla Vallotto a également connu la défaite dans le choc au sommet de Bundesliga. La milieu offensive suisse, qui a disputé près d'une heure de jeu, s'est inclinée 4-1 avec Wolfsburg à domicile face à l'intouchable Bayern Munich. Avec dix victoires en dix matches, les Bavaroises comptent désormais six points d'avance sur Wolfsburg en tête du championnat.