Meilleur buteur de Manchester United, Wayne Rooney était au sommet de sa gloire: star dans son pays, marié et jeune père. Mais ce qui semblait parfait de l'extérieur était en réalité la période la plus difficile de sa vie, comme le révèle aujourd'hui l'ancien vainqueur de la Ligue des champions.

Fabienne Kleinhenz

«Quand je buvais, je m'enfermais chez moi pendant deux jours et je ne faisais que boire.» C'est ainsi que Wayne Rooney a vécu la période la plus difficile de sa vie.

L'ancien attaquant compte parmi les footballeurs britanniques les plus influents. Il est le meilleur buteur de Manchester United et se classe derrière Harry Kane au classement des meilleurs buteurs anglais de tous les temps. Mais derrière ces records se cachait une période sombre, comme le raconte le participant actuel de la version britannique de l'émission de téléréalité «I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!» dans le podcast «Life at the Midpoint».

En cas de besoin, de l'aide existe! En Suisse, le suicide est la première cause de mortalité chez les 15 à 29 ans. La moitié d’entre eux rapporte avoir ou avoir déjà eu des idées suicidaires et un jeune s’ôte la vie tous les trois jours. Les numéros et sites suivants peuvent fournir une aide précieuse: 147 Ligne d’aide spécialisée et gratuite pour les enfants et les jeunes, accessible 24 h/24 par appel ou SMS projuventute.ch/fr

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C'était «probablement la meilleure période de ma carrière sur le plan sportif», commence Wayne Rooney. En 2009, il était au sommet de sa carrière: marié, jeune père et vainqueur de la Ligue des champions. Mais intérieurement, il allait mal.

«Je pensais qu'on se sentait moins 'homme'»

Il s'enfermait pendant plusieurs jours et buvait. «Avec le recul, je peux dire que j'étais égoïste, mais je savais que je traversais quelque chose contre quoi je devais vraiment lutter.» Ce qui lui pesait particulièrement: «Cela aurait dû être le moment le plus heureux de ma vie, mais ce ne fut pas le cas.» Car cette période sombre est survenue peu après la naissance de son fils Kai.

Wayne Rooney souffrait de pensées suicidaires. «J'en étais arrivé à un point où l'on pense au suicide», se souvient-il. Il s'est complètement isolé, ne voulait plus voir personne, ni dans la rue ni au magasin. Mais il n'a pas cherché d'aide, par peur de montrer sa faiblesse. Avec le recul, il considère cela comme une grave erreur: «Même si j'avais conscience de ma situation, j'ai eu du mal à admettre que je me trouvais réellement dans cette situation, parce que j'avais le sentiment que cela faisait de vous quelqu'un de moins 'homme'.»

Le tournant n'est survenu que lorsque Wayne Rooney a brisé le silence, s'est confié à sa femme et a commencé une thérapie. Il a compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir seul. Outre sa mère, son épouse Coleen est surtout devenue son principal point d'ancrage. «Elle aurait pu partir, tant la situation était grave, mais elle est restée à mes côtés et m'a aidé à traverser cette épreuve.»