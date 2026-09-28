Dans le temps additionnel de la victoire 2-1 du Portugal contre la Norvège, Bernardo Silva a délibérément donné un coup de pied à Martin Ødegaard. L'incident a suscité de vives critiques de la part des joueurs norvégiens.

Blick Sportdesk

Mardi soir, le Portugal a arraché une courte victoire 2-1 en Norvège. Mais c'est une scène controversée survenue dans le temps additionnel qui a fait la une des journaux. Entré en jeu tardivement, Bernardo Silva s'est attiré les foudres des locaux en commettant une faute violente sur le capitaine norvégien Martin Ødegaard.

«J'ai reçu un coup sur la cheville. Ce soir, ça n'a pas l'air très bon, mais j'espère que ça ira mieux dans les prochains jours. C'était un geste irresponsable de sa part. Il m'a tout touché bien après que j'avais déjà passé le ballon. Je ne comprends pas ce qu'il a fait là», a déclaré Martin Ødegaard, visiblement agacé, à TV2.

Les Norvégiens fâchés

Après la faute, un bref échange verbal a eu lieu entre les deux joueurs. Interrogé sur ce qu'il avait dit à Bernardo Silva, Martin Ødegaard a répondu: «Ce que je lui ai dit? Je pense qu'on ne devrait pas en parler à la télévision.» Ces tensions pourraient-elles être liées à la rivalité entre son club, Arsenal, et Manchester City, où a longtemps évolué Bernardo Silva? «Il faut lui poser la question. Je ne sais pas ce qu'il a fait là. Ce genre de comportement n'a pas sa place sur un terrain de foot. C'est dommage que les gens agissent ainsi, mais c'est la vie», a déclaré le Norvégien. Bernardo Silva ne s'est pas excusé.

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D'autres joueurs ont également réagi. «C'est moche. C'était une faute intentionnelle, il lui a tout bonnement donné un coup de pied. Totalement inutile. C'est vraiment énervant, Martin souffrait beaucoup», a commenté Patrick Berg à propos de cette faute. Le joueur de Benfica, Andreas Schjelderup, a ajouté: «C'est une faute tardive et laide. C'est un peu exagéré, mais malheureusement, les arbitres ne peuvent pas tout voir.» Le Portugais Gonçalo Ramos, quant à lui, a minimisé l'incident: «Ce genre de chose arrive dans tous les matches. Ça fait tout simplement partie du jeu.»

Cet article a été publié pour la première fois sur abola.pt. La plateforme d'information portugaise appartient, tout comme Blick, à la maison d'édition Ringier.