Lionel Messi a dévoilé le maillot qu’il portera le 6 octobre pour son dernier match avec l’Argentine. Un modèle spécial pour célébrer les adieux du capitaine, champion du monde en 2022.

Blick Sport

«Dernier match… Un maillot pour toute la vie», écrit Lionel Messi lundi soir sur Instagram, en accompagnant son message d’une vidéo dans laquelle il échange son maillot de l’équipe nationale argentine contre un maillot spécial.

Une dernière apparition

C’est un avant-goût de sa dernière apparition sous le maillot de l’Albiceleste. Le 6 octobre, la superstar disputera son match d’adieu contre le Bénin au stade Monumental de Buenos Aires. Pour l’occasion, Lionel Messi portera un maillot spécial: son nom et son numéro 10 seront dorés, tout comme les bords des manches et du col.

Autre détail marquant: autour du numéro apparaît le soleil de mai, un symbole du drapeau argentin qui fait référence à la révolution d’indépendance de 1810.

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Ce maillot marque la fin d’une longue carrière en équipe nationale. Depuis ses débuts en août 2005, Lionel Messi a inscrit 125 buts en 207 sélections. Seul Cristiano Ronaldo a fait mieux avec sa sélection nationale. Avec l’Argentine, Lionel Messi a remporté deux Copa América et a été sacré champion du monde au Qatar en 2022. Lors de tous ces tournois, il portait le brassard de capitaine.