Un coach limogé après des propos sexistes envers une arbitre

Federico Higuain a été licencié par le Columbus Crew après des propos sexistes envers une arbitre. Le club dénonce son absence de remise en question.

ATS Agence télégraphique suisse

Columbus Crew a annoncé mardi le licenciement de l'entraîneur de son équipe réserve, Federico Higuain. L'Argentin a tenu des propos sexistes envers une arbitre lors d'une rencontre de MLS.

Le technicien avait lancé à une arbitre «n'oublie pas que c'est un sport d'hommes» tout en refusant de lui lâcher la main après un match, selon l'association des arbitres. Frère de l'ancien attaquant de la sélection argentine et du Real Madrid Gonzalo Higuain, il avait déjà écopé d'un carton rouge et d'une suspension de deux matches pour cet incident avant que le club ne décide de le limoger.

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«Nous avons jugé qu'il était dans l'intérêt de notre club, de nos joueurs et de notre encadrement technique de décharger Federico Higuain de ses fonctions», a déclaré Issa Tall, directeur général du Columbus Crew. Lors de discussions ultérieures avec le club, Federico Higuain «n'a pas voulu se remettre en question ni assumer la responsabilité de ses actes, et n'a présenté aucune excuse publique», a rapporté The Athletic, citant des sources anonymes au sein du club.

L'incident s'est produit lors d'un match de MLS NEXT Pro, la ligue de développement de la MLS.