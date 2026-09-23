Smilla Vallotto décisive, Wolfsburg cartonne en Europe

Smilla Vallotto a été décisive sur la scène européenne ce mercredi, inscrivant le troisième but de la large victoire de Wolfsburg face à Sturm Graz (6-1). De bon augure pour l'équipe de Suisse.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Smilla Vallotto est en forme! La Genevoise de 22 ans est désormais titulaire à tous les matches avec Wolfsburg, après sa saison dernière compliquée et marquée par une opération des amgydales qui l'a tenue éloignée des terrains.

La milieu de terrain est désormais complètement remise et l'a une fois de plus prouvé ce mercredi en se montrant décisive en Europacup. Elle a en effet inscrit le troisième but de la victoire 6-1 de Wolfsburg face à Sturm Graz.

La bonne forme de la très créative milieu de terrain est une excellente nouvelle pour l'équipe de Suisse, laquelle va jouer son billet pour la Coupe du monde dans les prochaines semaines. Le premier tour des barrages verra la Nati défier Israël en aller-retour, avec un premier match en Hongrie avant le retour à Sion.