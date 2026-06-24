Le FC Sion prête un jeune espoir à un club genevois

Pur produit de la formation sédunoise, Maxime Dubosson évoluera en Challenge League la saison prochaine. Le défenseur de 21 ans a été prêté à Etoile Carouge.

Blick Sport

Maxime Dubosson portera les couleurs du FC Etoile Carouge la saison prochaine. Le jeune défenseur de 21 ans a été prêté au club genevois jusqu'au terme de la saison 2026/2027, indique le FC Sion mercredi dans un communiqué. En avril, ce pur produit de la formation sédunoise avait prolongé son aventure en Valais jusqu'en juin 2028.

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«Cette prolongation s’inscrit dans notre volonté de valoriser les jeunes talents valaisans et de leur offrir une place dans le projet sportif du FC Sion», avait alors déclaré le directeur sportif Barthélémy Constantin. Maxime Dubosson compte deux titularisations en Super League, face à Thoune puis contre Grasshopper. Mais il a disputé la majeure partie de la saison écoulée avec les M21 sédunois, prenant part à 21 rencontres de 1ère ligue et portant régulièrement le brassard de capitaine.

Pour franchir un nouveau palier et obtenir plus de temps de jeu et de responsabilités, le défenseur rejoint donc les bords de l'Arve. «L’opportunité de jouer à un haut niveau tout au long de la saison est essentielle pour son développement», a justifié Barthélémy Constantin. La saison passée, Etoile Carouge avait terminé à la 7e place du classement de Challenge League.