Les Servettiennes s'imposent dans la douleur à Aarau

Les Genevoises se sont imposées 1-2 à Aarau en quarts de finale aller des play-off. Elles peuvent dire merci aux deux joueuses prêtées par la Juventus.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Servette Chênois a fait un tout petit pas vers le dernier carré des play-off de Women's Super League. Dans un «stade», le Sportanlage Schachen, indigne d’un quart de finale, les Genevoises ont dominé Aarau samedi lors du match aller (1-2). Contre une équipe qu'elles avaient dominée 4-1 et 0-3 lors de la saison régulière, cela ne ne devait être qu'une simple formalité. Il n'en a rien été.

«On est les favorites, on joue avec la pression», avait déclaré à Blick la directrice sportive Marta Peiro. Pour s'éviter une mauvaise surprise, le vainqueur de la saison régulière a pris le match à son compte dès le coup d'envoi. Magdalena Sobal a tiré sur la gardienne (2e), Bénédicte Simon a trop enlevé sa frappe (5e). L'attaquante prêtée par la Juventus a ensuite fait trembler les filets mais sa réussite a été annulée pour une faute au début de l'action (15e). Ce début de partie était à sens unique et Therese Simonsson a obtenu un penalty. Mais Lorena Barth a choisi le bon côté, au grand dam de la capitaine Daina Bourma (19e).

Une superbe frappe

Est-ce que le doute a commencé à s'immiscer dans la tête des Grenat? Toujours est-il qu'elles ont ensuite peiné à mettre hors de position une arrière-garde argovienne très bien regroupée. Jusqu'à une frappe sublime de Cristina Libran. Prenant sa chance aux 23 mètres, l'Espagnole de 20 ans a logé le ballon dans le petit filet pour son deuxième but en WSL (42e). Et ce n'était pas fini. Juste avant la pause, la milieu de terrain, également prêtée par la Juve, a failli s'offrir un doublé: sur coup franc, elle a trouvé la transversale alors que Lorena Barth était battue (45e+1).

Inoffensives en première période, les Argoviennes ont bien failli égaliser au retour des vestiaires, sur un corner direct. Mais Enith Salon, championne du monde avec l'Espagne lors de la dernière Coupe du monde, a sorti le grand jeu pour éviter d'encaisser une banane (48e). Les joueuses locales ont été plus entreprenantes, sans toutefois parvenir à se montrer dangereuses face à la meilleure défense de la saison régulière (cinq buts encaissés en 18 rencontres).

Une mauvaise relance

Offensivement, les Grenat ont dû attendre le dernier quart d'heure pour doubler la mise. La tentative de Libran (61e) est passée de peu à côté, celle de Bourma par-dessus (68e). Sur une longue ouverture d'Elodie Nakkach, Magdalena Sobal s'est défait du marquage pour armer une volée imparable (77e). Dans la foulée, l'attaquante polonaise a bien failli inscrire le 3e but du SFCCF, sa reprise de la tête manquant de peu le cadre. Mais Enith Salon n'a pas pu fêter son 14e blanchissage de l'exercice. Sur une erreur d'Ana Jelencic, qui a perdu le ballon dans sa surface, Alketa Rama a pu redonner un peu de suspense en vue du retour (89e).

Les Servetiennes devront s'accrocher pour valider leur billet pour les demi-finales vendredi prochain lors du match retour au Stade de Genève. En cas de qualification, elles affronteront ensuite les vainqueurs du derby zurichois. Vendredi, le FC Zurich a pris une option en s'imposant 2-0 contre GC. Une partie marquée par une scène peu habituelle survenue en fin de match. Alors que cinq minutes de temps additionnel avaient été annoncées, l'arbitre a mis un terme à la rencontre à la 93e, suscitant l'ire de l'entraîneure des Sauterelles Laura Vetterlein.

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Bonne affaire pour YSF

Dans le barrage de promotion/relégation qui oppose les deux meilleures équipes de LNB et les deux cancres de Super League, les clubs romands ont connu des fortunes diverses. Yverdon s'est imposé à Thoune 2-4, alors que les Nord-Vaudoises étaient menées 2-0 à la pause. Mais Mais Michelle Sager, Inès Khiri, Chloé Warpelin et Chloé Le Franc ont renversé la vapeur pour récolter un résultat très précieux dans l’optique d’une promotion. De son côté, Sion s'est incliné à Lucerne (3-0). Valaisannes et Vaudoises se retrouveront le week-end prochain au centre sportif de l’Ancien Stand (17h30).